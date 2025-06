Pronostici Brasileirao 13 giugno: doppio sorpasso in vetta

Brasileirao, nella notte tra giovedì e venerdì si giocano sei partite: il Cruzeiro può approfittarne per prendersi momentaneamente la vetta.

Il Mondiale per Club, al quale parteciperanno ben quattro club brasiliani (Palmeiras, Botafogo, Fluminense e Flamengo), è alle porte ed il Brasileirao è pronto a prendersi una pausa di un mese. Dopo questo turno infrasettimanale – non completo, visto che scenderanno in campo solo le squadre non impegnate nella kermesse che sta per aprire i battenti – il massimo campionato brasiliano va in soffitta fino al prossimo 13 luglio, quando ricominceranno ufficialmente le danze.

Il Cruzeiro, la grande sorpresa di questa prima parte di stagione, può approfittarne per superare il Flamengo capolista in classifica e prendersi momentaneamente la vetta.

La squadra di Belo Horizonte, guidata dal portoghese Leonardo Jardim, ha fatto registrare cinque vittorie e un pareggio nelle ultime sei giornate: una settimana fa si è dovuto arrendere anche il Palmeiras, castigato da una doppietta dell’ex Juve Kaio Jorge, letteralmente rinato dopo il ritorno in patria. Un Cruzeiro in fiducia, dunque, sembrerebbe aver ottime possibilità di portare via punti dalla trasferta con il Vitoria, che ha raccolto a malapena un punto nelle ultime tre gare, ruolino che non gli consente di allontanarsi dalla zona retrocessione. Occhi puntati anche sul Bragantino, terzo in classifica e con gli stessi punti (23) del Cruzeiro: gli uomini di Fernando Seabra stanno trovando con regolarità la via del gol e partono leggermente favoriti nella sfida con il Bahia, battuto otto volte negli ultimi nove confronti giocati davanti al proprio pubblico. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le previsioni sulle altre partite

Non se la sta passando bene il Santos di Neymar, terzultimo a quota 8 punti. I bianconeri rischiano di uscire a mani vuote dalla trasferta di Fortaleza: l’ex Barcellona e PSG è risultato positivo al Covid ma non sarebbe stato comunque a disposizione in quanto squalificato.

L’Atletico Mineiro in campionato non perde da metà aprile, lo stesso intervallo di tempo trascorso dall’ultima vittoria dell’Internacional, prossimo avversario del Galo. Hulk e compagni, vittoriosi due settimane fa in casa del Cearà, dovrebbero riuscire a mettersi in tasca i tre punti in una gara da almeno due gol complessivi. Particolare interesse suscita poi la sfida tra Gremio e Corinthians: gli ospiti si recano a Porto Alegre con un attacco privo di elementi importanti come Depay e Romero, entrambi convocati dalle rispettive nazionali, e sarà complicato evitare la sconfitta contro una squadra molto solida tra le mura amiche come quella allenata da Mano Menezes. Il San Paolo, infine, cercherà di riscattare la sconfitta patita nell’ultimo turno con il Bahia – la seconda di fila – contro un Vasco da Gama che in trasferta non ha totalizzato neppure un punto.

Brasileirao: possibili vincenti

Cruzeiro o pareggio (in Vitoria-Cruzeiro)

Fortaleza (in Fortaleza-Santos)

San Paolo (in San Paolo-Vasco da Gama)

Atletico Mineiro o pareggio (in Atletico Mineiro-Internacional)

Le partite da almeno due gol complessivi

RB Bragantino-Bahia

Atletico Mineiro-Internacional

Brasileirao: la partita da almeno un gol per squadra

RB Bragantino-Bahia

Le partite da meno di tre gol complessivi

Vitoria-Cruzeiro

Gremio-Corinthians

