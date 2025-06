Trikini e relax per Paula Badosa: social in tilt dopo l’ultima foto

Paula Badosa si rilassa in vacanza sfoggiando i costumi da bagno più sexy della sua collezione: la foto in trikini ha fatto impazzire i social.

Dopo le fatiche del Roland Garros, un po’ di relax è il minimo che ci si possa concedere. Anche perché di tempo per rifiatare, tra poco, tra stagione sull’erba e ritorno sul cemento, ce ne sarà ben poco, nel corso dell’estate. Ecco perché Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, la coppia più bella del Tour, hanno saggiamente deciso di giocare d’anticipo.

Archiviata la parentesi parigina, che si è conclusa al terzo turno per lei e al secondo per lui, i due fidanzati hanno ben pensato di concedersi, infatti, un po’ di relax. Dalle ultime foto circolate sui social network non è chiaro dove di preciso si trovino, ma pare abbiano optato per la stessa soluzione che avevano adottato in occasione della loro prima vacanza di coppia. Sono su una bella barca di lusso e se la stanno spassando lì, a largo, da qualche parte, noncuranti di tutto e di tutti.

Solo loro, il mare, la costa ed il sole, a riprova del fatto che avessero bisogno di staccare completamente e di dedicarsi l’uno all’altra, senza dover pensare al tennis, alla classifica, agli infortuni e a quello che verrà. Anche perché Stefanos, al ritorno, dovrà mettersi “sotto” e iniziare a lavorare con l’ex coach di Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, al quale si è rivolto nella speranza di dare una svolta alla sua carriera.

Supersexy in mezzo al mare: che bomba la Badosa

Al futuro ci penseranno a tempo debito, però, quando, cioè, si saranno rimessi in forze dopo lo Slam d’Oltralpe. Anche se, ad onor del vero, la bella Paula, che ha da poco lanciato la sua linea di gioielli, ci sembra già in formissima.

Quale occasione migliore di una romantica vacanza in mezzo al mare, d’altra parte, per sfoggiare i suoi costumi più belli e il suo fisico da paura, atletico ma al tempo stesso iper femminile? La Badosa non se l’è fatto ripetere due volte ed ecco che, negli ultimi giorni, ha iniziato a postare un sacco di foto che la ritraggono in bikini, trikini e chi più ne ha più ne metta.

Non è stato difficile selezionare una sola foto tra le tante che ha deciso di “regalare” ai suoi follower, ma quella qui sopra è, senza ombra di dubbio, la più meritevole. Intanto perché Paula sorride e quando lo fa è ancor più bella, in secondo luogo perché questo trikini le sta a meraviglia e ci ha lasciati a bocca aperta.