Camila Giorgi a luci rosse: galoppa la fantasia

Camila Giorgi, anche l’ultimo scatto non lascia spazio all’immaginazione: l’ex tennista di Macerata ha giocato un jolly che vale 1000 punti.

Lei è cambiata in un aspetto fondamentale: non è più una tennista. Lo è stata per tanti anni, tantissimi, ma poi ha deciso che quella vita lì non le apparteneva più. Che era tempo di fare ciò che, probabilmente, voleva in realtà fare da un sacco di tempo: voltare pagina.

E così, da un giorno all’altro, ha lasciato la vita di sempre per iniziare un nuovo capitolo. Camila Giorgi ha chiuso con il tennis senza dire niente a nessuno, senza neppure dare alla Federazione e ai tifosi la possibilità di renderle omaggio con una cerimonia speciale, come si fa nella maggior parte dei caso quando un tennista degno di nota annuncia la sua volontà di ritirarsi dalla scena sportiva. Si è limitata a consegnare i documenti necessari a testimoniare la sua volontà di smettere con il tennis e si è trasferita, armi e bagagli, nella terra alla quale è sempre stata legata a doppio filo, l’Argentina.

Ha vissuto lì per diversi mesi, salvo poi rientrare in Italia per una nuova avventura. Dal Bel Paese è partita, difatti, alla volta dell’Honduras, per partecipare all’Isola dei famosi. Una parentesi durata poco, molto poco, che ha concluso in anticipo per via, sembrerebbe, di alcuni problemi familiari sui quali non ha mai inteso, giustamente, soffermarsi.

Camila Giorgi, sex appeal a livelli cosmici: è davvero irresistibile

Archiviato il reality, è rimasta in Italia ed è da Milano che sta postando, molto spesso, delle foto mozzafiato. Come quelle, ad esempio, con cui ha fatto incetta di cuori nel weekend.

L’ex tennista è da sempre una ragazza dalla bellezza mozzafiato, folgorante, e in più di un’occasione l’abbiamo vista con indosso splendidi completini supersexy tesi a valorizzare la sua impeccabile forma fisica. Mai ci saremmo aspettati di vedere uno scatto a luci rosse sul suo profilo Instagram, però, avendo lei affermato di non avere alcuna intenzione di posare, né ora e né mai, senza veli.

Tenete a bada l’entusiasmo: per luci rosse non intendiamo alludere ad uno scatto particolarmente provocante e sensuale, ma al fatto che Camila si è letteralmente fatta fotografare in una location illuminata da luci di colore, per l’appunto, rosso. Che poi sia sexy da morire con quel vestito cortissimo è “solo” un dettaglio, no?