Video e shooting supersexy: il profilo di questa tennista è un concentrato di bellezza

Il profilo di questa splendida tennista dalle curve d’oro val bene una visita approfondita: i suoi contenuti ti lasceranno a bocca aperta.

Non scende in campo dal novembre dello scorso anno, il che sembrerebbe suggerire che abbia ormai preso la decisione definitiva di ritirarsi dalla scena sportiva. O magari no. Magari sta solo aspettando il momento giusto per tornare e si sta allenando in vista di quel giorno, nella speranza di poter fare meglio di quanto non abbia fatto finora.

Certo è che se anche dovesse decidere di lasciare il tennis, non rimarrebbe con le mani in mano. Olivia Elliott ha già imboccato da tempo una strada parallela, un percorso che le ha già regalato tantissime soddisfazioni. In questo ambito ha collezionato un successo dopo l’altro, come si evince dal fatto che la giovane tennista professionista britannica sia stata assoldata, nel corso del tempo, da numerosissimi marchi di fama mondiale.

Pur avendo impugnato la racchetta per la prima volta alla tenerissima età di soli 4 anni, la bella Olivia ha sempre avuto una grandissima passione per la moda. Immaginate la sua gioia, dunque, quando ha scoperto di essere così ambita da certi sponsor prestigiosi. Se, fino a quel momento, la borsa di studio per giocare a tennis, ottenuta in un’università americana, era stata la cosa più bella che la vita le avesse riservato, il trasferimento a Miami ha segnato una svolta incredibile nella sua carriera.

Un po’ di moda e un po’ di tennis: Olivia ha scelto entrambi

Lì, a 16 anni, è stata notata e ha iniziato a lavorare come modella. Oggi collabora con sponsor del calibro di Lacoste – che veste Novak Djokovic, giusto per rendere l’idea di quanto sia importante nel panorama tennistico – di Asics e di Wilson.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivia Elliott (@livi_fe)



La sua presenza sui social media è molto forte, anche perché i suoi contenuti abbracciano i campi più disparati. Sono legati al tennis, al lifestyle e alla moda, ragion per cui Olivia è in grado di raggiungere un bacino di utenti veramente molto ampio e variegato. E poi, cosa che non guasta affatto, molto spesso compaiono sul suo profilo social dei contenuti che sono incentrati sulla sua bellezza e sul suo fascino indiscutibile.

Oltre ad essere popolare e molto eclettica, infatti, la Elliott è anche una bellissima ragazza. Tra bikini succinti e mini abiti che non lasciano spazio all’immaginazione, il suo feed è un concentrato di sex appeal al quale nessuno, ne siamo certi, riuscirà a resistere.