Sabalenka in versione grand soirée è una visione: più stretto non si poteva

Shooting molto piccante per Aryna Sabalenka: l’abito indossato dalla tigre bielorussa del tennis ha lasciato tutti i lettori a bocca aperta.

Forse si concederà qualche giorno di riposo, dopo le fatiche del Roland Garros, o forse no. Del resto, fa sembrare così naturale giocare a tennis alla sua maniera che, forse, non è neanche così stanca come magari crediamo. Per quello che ne sappiamo, potrebbe anche switchare alla velocità della luce e iniziare sin da subito ad allenarsi in vista della stagione sull’erba.

Certo è che Aryna Sabalenka non ha da festeggiare, ora come ora, solo ed esclusivamente l’ennesima ed ottima prestazione. Prima ancora che scoccasse l’ora della finale dello Slam d’Oltralpe, ha fatto sapere ai suoi follower, infatti, di aver centrato un altro grandissimo obiettivo. La tigre bielorussa del tennis mondiale ha conquistato, nello specifico, un’altra copertina ancora, segno che tutti i magazine hanno ormai compreso quanto questo personaggio sia positivo in tutto e per tutto.

Sua è la cover di giugno di L’Beaute, che l’ha voluta in prima pagina, bella come il sole, perché convinto che la Sabalenka veicoli un messaggio importantissimo. “Aryna è un simbolo di perseveranza, forza e passione dentro e fuori dal campo – si legge tra le pagine del magazine – Ha iniziato a praticare questo sport all’età di nove anni e, con un perfetto mix di potenza, grande determinazione e un servizio devastante, si è rapidamente distinta nella classifica WTA: il resto è storia. Il suo senso dell’umorismo, la passione per la moda e il rapporto con i suoi follower sui social media la rendono una delle tenniste più amate e ammirate degli ultimi tempi”.

Sabalenka in copertina: che bella con quel vestito

Quello che scrivono è tutto vero, come vera e pura, assolutamente genuina, è la bellezza prorompente di una tennista che sa incantare tanto con le sue magie quanto con il suo sorriso radioso.

E nel servizio che L’Beaute le ha dedicato ci sono un sacco di scatti che rendono giustizia al suo fascino imponente, alla singolarità della sua bellezza. Uno in particolare ha attirato la nostra attenzione: essendo abituati a vederla più che altro in tenuta sportiva, infatti, la si apprezza ancor di più quelle rare volte in cui sfoggia un abito da grand soirée.

Come quello, appunto, che indossa in una delle foto, la più sensuale, dello shooting. Azzurro, stretto come una seconda pelle, valorizza le sue curve e ci permette di ammirarla in un’inedita versione femme fatale. Sebbene resti inteso, è giusto sottolinearlo, che qualunque cosa indossi è sempre e comunque una forza della natura.