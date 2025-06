Quante distrazioni allo Chatrier: scollatura esplosiva per la tennista

La scollatura mozzafiato ha inevitabilmente distratto gli spettatori dello Chatrier: la tennista si è goduta il Roland Garros in tenuta supersexy.

I match clou del Roland Garros hanno fatto registrare, manco a dirlo, il tutto esaurito. C’era da aspettarselo, se consideriamo che a raggiungere gli atti finali dello Slam d’Oltralpe sono stati alcuni dei tennisti più amati ed imprevedibili del circuito. E che, alla luce di ciò, le semifinali e le due finali, tanto quella maschile quanto quella femminile, sarebbero state imperdibili.

Un sold out ampiamente prevedibile, dunque, che ha fatto sì che l’edizione 2025 del Major parigino collezionasse numeri da record. Si stima che oltre 710mila spettatori abbiano fatto tappa al tempio del tennis su terra battuta e che molti altri ancora, sprovvisti di biglietto, abbiano affollato l’enorme fan zone che gli organizzatori del torneo avevano allestito in Place de la Concorde. È stato un successo su tutta la linea, dunque, che ha smosso un volume d’affari di circa, così pare, 350 milioni di euro.

In mezzo a così tanti spettatori e spettatrici, tuttavia, qualcuno ha brillato più degli altri. Qualcuno che risponde al nome di Susanna Giovanardi, la bellissima tennista e modella italiana che, come tante altre persone, si è concessa una capatina a Parigi proprio nei giorni in cui la città dell’amore ospitava il magico Roland Garros.

Look da urlo sugli spalti: quanta bellezza al Roland Garros

C’è un motivo ben preciso se diciamo che ha brillato in quell’occasione lì, a dispetto della folla e della confusione che, di sicuro, ci sarà stata sugli spalti. E tale motivo è da ricercarsi nel fatto che per questo pit-stop la bella Susanna ha deciso di sfoggiare un outfit assolutamente pazzesco.

La splendida tennista italiana indossava, come abbiamo scoperto dalle foto che ha pubblicato sui social network, un abito dallo stile deliziosamente retrò. Bianco, stretto come una seconda pelle, corto e con una scollatura che definirla vertiginosa non renderebbe bene l’idea di quanto fosse profonda. Il suo décolleté, insomma, in men che non si dica, potrebbe addirittura essere diventato più interessante dei match che si stavano disputando in campo.

No, magari questo no, visti che sullo Chatrier si è giocato un tennis incredibile, ma qualcosa ci dice che la Giovanardi sia stata comunque una gran bella fonte di distrazione per quanti – che fortuna! – erano seduti lì, accanto a lei, o comunque nei paraggi.