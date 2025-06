Maliziosa Camila Giorgi: gonna microscopica, intimo in vista

Camila Giorgi, riecco l’ex tennista in versione super rovente: il selfie allo specchio ha improvvisamente rallegrato la giornata dei suoi follower.

“Ho lasciato a causa di una situazione familiare complicata. I miei sono in Argentina e, attualmente, per problemi di salute hanno bisogno di me”. Con queste parole, nei giorni scorsi, Camila Giorgi aveva cercato di spiegare al pubblico di Mediaset il motivo per cui aveva deciso di abbandonare così presto l’Isola dei famosi.

Una spiegazione che a tanti era parsa verosimile e che aveva sollevato non pochi dubbi circa il fatto che l’ex tennista avesse effettivamente raccontato la verità. Ma questa è un po’ la storia della sua vita e della sua carriera, se vogliamo. La stella di Macerata è sempre stata un personaggio parecchio controverso e ogni suo gesto, ogni sua parola, è sempre stato attentamente esaminato al microscopio, come se nulla di quello che facesse o dicesse corrispondesse alla realtà dei fatti.

Anche per l’Isola, dunque, è stato così. Molti spettatori non se la sono bevuta e sono convinti che l’atleta abbia lasciato l’Honduras per sfinimento e non abbia voluto ammetterlo. Sta di fatto che, durante la scorsa puntata, quando la padrona di casa Veronica Gentili le ha chiesto se quei problemi fossero risolti, la vincitrice di Montreal 2021 ha detto che erano ormai acqua passata.

Non si può chiamare gonna: è microscopica, si vede tutto

E qualcosa, nel suo comportamento social, ci ha effettivamente persuasi del fatto che le cose siano realmente andate come dice. Nei giorni immediatamente successivi al suo ritiro dall’Isola, Camila non aveva postato alcunché, se non qualche vecchio estratto dai day time della trasmissione.

Adesso, invece, la sua attività social è tornata a pieno regime, con tanto di contenuti super bollenti a rallegrare le giornate dei follower. Come quello, appunto, che ha pubblicato qualche ora fa nelle Instagram Stories, una foto “alla vecchia maniera”. Camila indossa un outfit molto fru-fru, il cui pezzo forte è una gonna che definirla tale, tuttavia, è un po’ un azzardo.

Questo capo è talmente corto da far vedere tutto, perfino una piccola parte dell’intimo che la Giorgi indossa. Uno scatto rovente, dunque, malizioso, che ha confermato, qualora ce ne fosse la necessità, che Camila avrà anche abbandonato il tennis, ma non le sue vecchie, ed amatissime, abitudini.