La tennista gioca un jolly rosso: lingerie bollente prima delle nozze

La tennista ha scelto della lingerie rosso fuoco per rendere più piccante la mattina del giorno delle sue nozze: il selfie allo specchio è stato letale.

Era il 2021 quando, nel bel mezzo del Roland Garros, una notizia sconvolgente lasciò di stucco i tifosi di tutto il mondo. Una tennista era indagata per un presunto caso di scommesse illegali e tanto bastò per gettare delle ombre sulla sua carriera e sull’effettiva veridicità dei risultati da lei ottenuti nel corso della sua attività sportiva.

L’atleta in questione si chiamava Yana Sizikova e, come facilmente intuibile, quello non fu un periodo per niente facile per lei. Russa, classe ’94, specializzata nel doppio, si ritrovò all’improvviso nel bel mezzo di una tempesta di difficile gestione. Una vera e propria bufera mediatica si abbatté su di lei e ci vollero due anni e mezzo perché la Procura, finalmente, archiviasse il caso. Non c’erano prove sufficienti contro di lei e non si riuscì a dimostrare, pertanto, che avesse effettivamente commesso gli illeciti che la giustizia le contestava.

Sta di fatto che adesso, per fortuna, le accuse che le erano state mosse appartengono al passato. Il suo presente è molto meno burrascoso e, dopo l’archiviazione del caso, è addirittura tornata a giocare a tennis, nella speranza di recuperare il tempo che aveva perso. Ha trovato giustizia e ha trovato anche l’altra metà della mela, la bella tennista russa, che nei giorni scorsi ha coronato il suo sogno d’amore.

Yana Sizikova, il selfie è letale: la lingerie rossa accende i social

La splendida Yana ha sposato un altro atleta, ma non un tennista. Lui si chiama Mikhail Kulagin e gioca a basket: anche il cestita con cui è convolata a nozze ha origini russe e ha giocato per CSKA Mosca e UNICS Kazan, salvo poi approdare tra le fila del Samara, nella VTB United League.

Nel suo giorno più bello, la Sizikova era, manco a dirlo, d’una bellezza folgorante. Prima ancora di promettere amore eterno al suo bel cestista, però, ha ben pensato di giocare un jolly di colore rosso per mezzo del suo profilo Instagram. Si è immortalata in un selfie letale allo specchio, nel quale ha mostrato ai suoi follower cosa indossava nel momento della preparazione.

Non ha optato per la “solita” vestaglia da camera di colore bianco, ma per un set di colore rosso fuoco che definirlo audace sarebbe estremamente riduttivo. Con la vestaglia di seta e il kimono di pizzo era assolutamente meravigliosa, tanto da avere acceso, in men che non si dica, i social.