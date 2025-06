La foto piccante è un invito a nozze: Paige Spiranac come non l’avete mai vista

Che bomba Paige Spiranac: così la stella dei social network ha invitato a nozze, nel vero senso della parola, i suoi 4 milioni di follower.

Il fatto che 4 milioni di persone la seguano sui social è già perfettamente indicativo di quanto sia “persuasiva”. Sa usare le armi di cui dispone, in effetti, in maniera eccellente, tanto da averne fatto una leva per raggiungere il successo continuando a concentrarsi su una delle cose che ama di più al mondo, vale a dire il golf.

Chi conosce Rachel Stuhlmann saprà bene che la procace moretta dalle curve d’oro è l’influencer numero 1 del tennis. Paige Spiranac fa la stessa cosa, in buona sostanza, ma con il golf, lo sport al quale si è appassionata sin da bambina e attorno al quale ruota, adesso, la strabiliante carriera che si è creata. Il suo sogno era quello di diventare una golfista professionista, ma non sempre le cose vanno come vorremmo e come ci aspetteremmo che andassero, come in questo caso.

Il destino aveva altri progetti per questa splendida ragazza dai capelli color oro, classe 1993, che sgomitando e mettendo da parte il suo sogno più grande è comunque riuscita a farsi un nome e a farsi conoscere nel mondo che tanto le stava a cuore. Oggi ha riscosso un successo interplanetario ed è ancor più famosa, se vogliamo, di quanto sarebbe stata se avesse iniziato effettivamente a giocare.

Paige come Rachel: curve e sport che binomio

Paige deve il suo successo a tantissimi fattori. All’impegno che ha messo nel creare contenuti interessanti a tema golf per i social, innanzitutto, ma anche alle curve di cui Madre Natura le ha evidentemente fatto dono.

La Spiranac è una donna bellissima e questo ha di certo facilitato, ammettiamolo, la sua affermazione sul web. Adesso, però, vuole di più. Se, in precedenza, pubblicava su Instagram molti scatti sexy, adesso ha ridotto perché ha giustamente pensato che fosse ora di monetizzare la sua bellezza. Nell’ultima Instagram Story, per esempio, ha pubblicato una foto molto piccante che è palesemente un invito a nozze.

Lo scatto rimanda, infatti, al profilo che ha aperto su un social di contenuti per adulti a pagamento, una sorta di OnlyFans, praticamente. Lì i suoi sostenitori più accaniti troveranno contenuti ancor più interessanti, sebbene già lo scatto “promozionale” in sé fosse assolutamente irresistibile.