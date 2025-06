Il bianco non mente e Alica Schmidt lo sa: curve show sui social

Alica Schmidt non avrebbe potuto fare scelta migliore: il completo bianco ingabbia le sue curve da paura e lascia tutti senza fiato.

Tutto sommato, al cospetto di altri, il suo profilo Instagram è inaspettatamente pudico. Nonostante abbia un corpo semplicemente perfetto e delle curve dal potenziale immenso, infatti, Alica Schmidt deve aver deciso che il suo account non dovesse essere focalizzato solo sulle armi di cui Madre Natura le ha gentilmente fatto dono.

La runner tedesca, che sappiamo essersi conquistata il titolo di atleta più sexy del mondo, ha saggiamente deciso di voler mostrare altro, alle persone che la seguono sulla nota piattaforma social. Il suo feed pullula, pertanto, di foto scattate in pista, che la ritraggono per lo più in tenuta sportiva, pronta a correre o reduce, magari, da una corsa a perdifiato. Non c’è nulla, pur scrollando, che ci racconti dettagli aggiuntivi a proposito della sua vita privata. Non un fidanzato, non un indizio che rimandi a informazioni “succose”.

Ha preso una direzione ben precisa, dunque, la bellissima testimonial del marchio Boss, che dopo aver preso parte ai Giochi di Parigi ha annunciato di voler passare agli 800 metri. Gareggerà dunque in questa categoria, ha fatto sapere, in occasione delle prossime Olimpiadi, in programma a Los Angeles nel 2028. Una svolta inaspettata nella sua carriera, ma che speriamo possa regalarle le soddisfazioni di cui è in cerca.

Il bianco è la scelta giusta: curve “ingabbiate” ma supersexy

Di tanto in tanto, comunque, sebbene la runner preferisca optare per contenuti che siano in qualche modo legati alla sua carriera sportiva, salta fuori uno scatto un tantino più sexy.

Come quello, per esempio, contenuto nell’ultimo carosello che Alica ha pubblicato su Instagram. Una raccolta di foto deliziose, una delle quali, però, ci ha particolarmente colpiti. No, non indossa un succinto bikini o un capo di lingerie, ma un kit da gara. Anche questo scatto è pudico, dunque, se non fosse che il bianco del suo completo è talmente rivelatore da averci comunque permesso di ammirare la Schmidt in tutto il suo innegabile splendore.

Le sue curve favolose, imprigionate in quel kit stretto come una seconda pelle, che non fa sconti a nessuno ma che a lei sta una meraviglia, sono ancora più roventi. E non ci sorprenderebbe affatto, stando così le cose, scoprire che in tanti ne siano rimasti estasiati…