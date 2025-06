Diletta Leotta, non serve lo zoom: il bikini invisibile fa felici i fan

Esplosiva Diletta Leotta in vacanza con il marito e la figlia: ha sfoggiato un bikini invisibile da far venire la pelle d’oca a tutti i follower.

Calato il sipario sul campionato della massima serie, è ufficialmente scoccato, per la regina della streaming tv, l’ora delle ferie. E non ci è voluto niente perché Diletta Leotta abbandonasse Milano per partire alla volta di chissà quale località esotica in compagnia del marito, Loris Karius, della figlia e di un gruppo di amici.

Gli ultimi giorni li ha trascorsi così, lentamente, tra tuffi e bagni e nuove esperienze, tipo quella del surf. Se la cava più in palestra che non sulla tavola in mezzo al mare, ma quello è un altro paio di maniche. Certo è che se la sta spassando come se non ci fosse un domani e che si sta concedendo una vacanza di lusso all’insegna del divertimento, della spensieratezza e, soprattutto, dell’amore. Tanto è vero che, per mettere a tacere le voci circolate a proposito di una presunta crisi, sta postando tantissime foto insieme all’uomo che ha deciso di sposare.

Tra una cosa e l’altra, però, la bella stella di Dazn riesce sempre a trovare, per fortuna, un po’ di tempo da dedicare ai suoi follower. Anche dalla località “segreta” in cui si sta godendo la sua vacanza in totale relax, sta postando, infatti, contenuti “regalo” per tutti loro, per non perdere il contatto diretto con le persone che hanno fatto di lei una celebrità.

Diletta Leotta e quel bikini costretto a fare gli straordinari

Uno fra tutti, per il motivo che comprenderete da qui a breve, ci ha colpiti. Parliamo di un video, che potreste aver visto ma di cui è giustissimo lasciare traccia, che ritrae la conduttrice sportiva al top della sua bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)



Diletta indossa, in questo collage di clip, un bikini che ci piace definire, in un certo senso, invisibile. Non lo è, ovviamente, ma è talmente succinto che è quasi come se non ci fosse. Da qui l’idea, dunque, di utilizzare questo aggettivo per qualificarlo.

In che altro modo lo si potrebbe definire, del resto, considerando il fatto che quel “povero” costume fa una fatica immensa a contenere il suo prosperoso décolleté? La Leotta lo ha costretto agli straordinari, ma la parte di sopra, comunque, resta insufficiente a coprire cotanta bellezza…