Tennis, la wag spopola sul web: nessuno potrà resisterle

Tennis, questa wag è unica ti conquisterà in men che non si dica: con i suoi contenuti social, è già arrivata al cuore di tantissimi tifosi.

250mila follower su TikTok e 33mila su Instagram. Questi numeri parlano chiaro e sono perfettamente indicativi del successo che questa ragazza ha raggiunto, proponendo contenuti di grandissima qualità e offrendo al suo pubblico post e video molto diversi da quelli che alcuni influencer sono soliti propinarci.

Brianna Guagliardo, insomma, non è una content creator qualunque. Non lo è perché, in primo luogo, sa fare qualcosa di cui solo in pochi sono realmente capaci: ballare. Lo fa divinamente bene, è leggera come una piuma e ha grinta, ma anche eleganza, da vendere. Non a caso è una ballerina e deve buona parte della sua popolarità proprio al talento che ha sempre dimostrato in questo campo.

Ha iniziato a muoversi sulle punte a 10 anni, ma ha fatto presto a raggiungere il successo. Qualche tempo dopo era già approdata nelle più importanti competizioni internazionali e vinceva il primo posto allo Youth America Grand Prix, che sappiamo essere uno dei concorsi di danza più difficili, e dunque prestigiosi, al mondo. Il talento non è, ad ogni modo, il solo asso nella manica di cui può fare sfoggio questa ballerina e influencer di origini argentine.

Elegante come poche: tutto quello che devi sapere su Brianna Guagliardo

Brianna, qualcuno di voi lo sa già, è anche la fidanzata di un tennista che, passo dopo passo, sta scalando il ranking, facendosi conoscere in tutto il mondo. Parliamo di Luciano Darderi, il campione italo-argentino che tante soddisfazioni sta regalando a chi lo sostiene.

Non appare spesso sui social in sua compagnia, segno che il ragazzo è parecchio riservato e che preferisce non interferire con il lavoro che la Guagliardo fa sui social media. Questo non significa, però, che non siano affiatatissimi, anzi. Quando, nel 2024, lui vinse il suo primo titolo Atp, la bella Brianna gli dedicò un post colmo di amore e di ammirazione per la sua dolce metà.

Per il resto, preferisce pubblicare video leggeri e foto artistiche, promuovendo la sua passione per la danza. Infilando qua e là, di tanto in tanto, anche qualche scatto un po’ più sexy. Brianna è bellissima e ha un fisico spettacolare, scolpito dal ballo e dal duro lavoro quotidiano. Ed è davvero un piacere, si provi a dire il contrario, vederla ogni tanto in una veste un po’ più piccante.