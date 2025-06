Alisha Lehmann, il bikini copre poco: la campagna più calda di sempre

Alisha Lehmann superstar: la stella del calcio femminile è comparsa in una nuova campagna che non lascia spazio all’immaginazione.

C’è un detto inglese che recita testuali parole: “Pressure make diamonds”. Una citazione, attribuita a George S. Patton Jr, che si usa come metafora di resilienza. Che sta ad evidenziare, più di preciso, il modo in cui a volte le situazioni particolarmente stressanti siano in grado di fare emergere le potenzialità e il talento di ognuno di noi.

Ha usato proprio questa citazione, la bellissima Alisha Lehmann, per lanciare ufficialmente sui social la sua nuova “creatura”. Una campagna pubblicitaria della quale sembrerebbe essere particolarmente fiera, anche più di quanto lo sia stata in passato per altri spot che, esattamente come questo qui, le rendevano giustizia in tutto e per tutto.

La campagna in questione è quella di un noto brand europeo, specializzato in intimo e moda mare, che ha ben pensato di assoldare l’asso della Juventus Women per sponsorizzare i propri capi. Non è la prima volta che l’ex stella dell’Aston Villa posa per loro, eppure questo shooting ha una marcia in più. E lo crediamo bene, visto e considerato che in questa straordinaria campagna la splendida Lehmann è stata immortalata con indosso dei bikini che non possiamo che definire esplosivi.

Alisha Lehmann superstar: più sexy che mai nella nuova campagna

In campo, quest’anno, si è vista poco, ma possiamo dire che partecipando a questa campagna si sia rifatta di tutto. Ciascuno di questi bikini le sta a pennello ed enfatizza, infatti, le curve per cui, insieme al talento, la stella del calcio femminile è così nota.

E ne va particolarmente fiera, dicevamo, come si evince dal fatto che sia andata a zonzo per la città in cerca dei manifesti 6×3 che sono stati posizionati in alcuni luoghi strategici. Non potrebbe essere più felice di così, dunque, l’amatissima Alisha, che è reduce da un periodo non proprio facile. Ha rotto, infatti, con il compagno Douglas Luiz, insieme al quale era giunta in quel di Torino.

Si era parlato di lei, nelle scorse settimane, anche per un altro motivo. “La gente odia sempre il fatto che io mi trucchi in campo – aveva detto in un’intervista, in risposta a delle polemiche a lei indirizzate – ma non vedo il problema. È buffo quando la gente si arrabbia, perché ora mi sembra di mettermi più rossetto man mano che si lamentano. Non faccio male a nessuno. È la mia vita. Come faccio a giocare a calcio con delle unghie così? Sono una ragazza e semplicemente lo adoro! Ma le unghie non vanno assolutamente a influenzare le mie prestazioni in campo”.