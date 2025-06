Kayla Simmons sfida Madre Natura: lato A a prova di flash

La pallavolista Kayla Simmons ha fatto male i conti e non ha tenuto in considerazione un “piccolo” dettaglio: in primo piano c’è solo il suo lato A.

Che la California sia una terra di contrasti e di meraviglie è cosa nota. Così come, del resto, è risaputo che in questo Paese sia possibile ammirare paesaggi veramente unici nel suo genere. Oltre alla città degli angeli, che è senza ombra di dubbio il suo pezzo forte, c’è molto altro da vedere e da scoprire, nella terra di Hollywood e dei vip.

C’è Catalina Island, per esempio, che fa parte dell’arcipelago delle Channel Islands e che è situata a una trentina di chilometri circa dalle coste della Contea di Los Angeles. Un luogo magico, a tratti anche selvaggio, che, manco a dirlo, attira ogni giorno turisti provenienti da ogni parte del mondo. E nei giorni scorsi, guarda caso, qualcuno di nostra conoscenza si è concesso una vacanza proprio a queste latitudini.

Si tratta della pallavolista Kayla Simmons, che ha iniziato a giocare nella NCCA Division I e che forse si sarebbe spinta molto più in là, se solo, ad un certo punto, non avesse deciso di concentrarsi più sui social che non sullo sport. Nonostante questo, continua ad essere una delle figure più rappresentative del panorama sportivo, come si evince abbastanza chiaramente, d’altra parte, dal numero, davvero incredibile, di utenti che la segue su Instagram. Non parliamo di qualche centinaio di follower, ma di 1 milione di persone pronte a pigiare sul tasto like ad ogni suo contenuto.

Kayla Simmons offusca il paesaggio: semplicemente esplosiva

Non ha bisogno di editare chissà quali contenuti, per generare il loro interesse. Le basta anche solo palesarsi sui social in versione acqua e sapone, infatti, per arrivare dritto al cuore dei suoi numerosissimi follower.

L’ex giocatrice di punta della Marshall University è brava, bravissima, a mostrarsi nella sua quotidianità, a raccontare sui social tutto quello che fa nella sua vita. Bellissime sono state, per esempio, le fotografie che ha pubblicato sui social per documentare la sua vacanza a Catalina Island. Peccato solo che non avesse minimamente preso in considerazione quello che si è rivelato poi essere un problema di non poco conto.

Kayla, sfidando in un certo senso Madre Natura, si è lasciata immortalare tra le meraviglie di questa isola, ma il suo look ha palesemente offuscato tutto quello che c’era alle sue spalle, per quanto affascinanti fossero i paesaggi da lei ammirati.