Che afa su Instagram: le foto della tennista sono da bollino rosso

Con le sue curve assolutamente irresistibili, ha stregato ancora una volta i follower: le ultime foto della tennista sono davvero indimenticabili.

La sua carriera non è stata tutta rose e fiori. Ha bensì dovuto affrontare, tra un torneo e l’altro, alcuni momenti piuttosto bui, il più difficile dei quali nel 2021. Nel giugno di quell’anno, infatti, proprio nel bel mezzo del Roland Garros, accadde qualcosa che cambiò poi per sempre, per ovvie ragioni, la sua vita.

Iniziamo col dire, prima di entrare nel merito della vicenda, che la tennista di cui stiamo parlando è Yana Sizikova, che viene dalla Russia e che è specializzata nel doppio. Classe ’94, ha raggiunto il suo best ranking, nella classifica riservata alle doppiste, due anni fa. Nel luglio del 2023 riuscì a portarsi al 40esimo posto della graduatoria, toccando vette che non aveva mai toccato prima di allora. E questo nonostante quello che, non molto tempo prima, aveva subito.

Due anni prima di quell’exploit, infatti, la tennista russa, che aveva debuttato nel 2018 in coppia con Dayana Yastremska, aveva saputo di essere indagata durante il French Open. L’accusa a lei rivolta era piuttosto grave: l’inchiesta riguardava dei presunti illeciti legati ad un match che si era disputato nell’anno del Covid. Le protagoniste erano lei e Madison Brengle, che affrontarono in quell’occasione Andreea Mitu e Patricia Maria Tig. Nel bel mezzo di quel match, si registrò un insolito flusso di scommesse, tale da accendere i riflettori su un presunto caso di match fixing.

Boom di like per la tennista: è davvero irresistibile

Il calvario di Yana si è protratto per ben 2 anni e mezzo, ma nell’aprile del 2023, finalmente, la Procura parigina archiviò il caso per mancanza di prove sufficienti ad avviare un procedimento penale.

Da quel momento in poi, la Sizikova è tornata a respirare e a concentrarsi sul tennis, ma non solo. La splendida tennista russa conduce anche un’attività parallela, che “sponsorizza” quotidianamente sui social. Bella com’è, è spesso protagonista di shooting fotografici, molti dei quali ad alta temperatura. Ha posato in più occasioni per dei servizi molto provocanti, l’ultimo dei quali è già sul suo profilo Instagram.

In questo carosello la si vede con indosso un elegantissimo vestito nero, con una profonda scollatura nella parte posteriore. Foto che, come facilmente intuibile, hanno riscosso un grandissimo successo sui social network. E che hanno spezzato anche qualche cuore, almeno a giudicare dal quantitativo di like e di commenti…