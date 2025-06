Camila Giorgi, follower in estasi: avrà un canale tutto suo

Camila Giorgi regina del web: l’ex tennista ha annunciato attraverso i social la volontà di aprire un canale speciale tutto per sé.

Nel giro di un anno, la sua vita è cambiata in maniera radicale. Prima era una giocatrice di tennis con il pallino della moda; adesso, invece, è un’ex tennista che ha finalmente il tempo di coltivare la sua passione per le passerelle, per gli shooting fotografici e per la televisione. Tanto è vero che, un paio di settimane fa, è tornata in Argentina dopo esserci concessa la sua prima esperienza sul piccolo schermo.

Per il suo debutto televisivo, Camila Giorgi aveva fatto una scelta molto audace. Aveva fatto le valigie ed era partita alla volta dell’Honduras, per partecipare all’Isola dei famosi. Peccato solo che, dopo pochi giorni, dei problemi familiari non meglio specificati l’abbiano costretta, come noto, a lasciare il programma e i suoi compagni d’avventura. La sua parentesi da naufraga è stata molto più breve di quanto pensassimo, dunque, ma questo non vuol dire che abbia chiuso con quel mondo lì.

Potremmo presto rivederla in qualche reality show, o magari no. Certo è che per il futuro ha dei progetti molto ambiziosi, dei quali ha chiacchierato un po’, qualche ora fa, con i suoi follower, rispondendo alle curiosità che gli stessi le avevano precedentemente avanzato servendosi del box delle domande.

L’annuncio di Camila Giorgi fa felici i follower

Un fan le ha chiesto, nello specifico, se intendesse aprire, prima o poi, un canale YouTube tutto suo. E ha centrato l’obiettivo, visto che l’ex tennista ha risposto di avere intenzione di farlo, in effetti, molto presto.

La Giorgi approderà quanto prima, dunque, sulla nota piattaforma web di contenuti multimediali, e siamo tutti curiosi di scoprire, a questo punto, quale sarà il tema dei suoi video e dei suoi vlog. Lo sport, forse? Lo scopriremo. Farebbero meglio ad abbandonare qualsiasi speranza residua, invece, i follower che sognano da tempo di vedere Camila sbarcare su OnlyFans.

La splendida campionessa marchigiana, che sui social ha spesso sorpreso i fan con degli scatti in lingerie un po’ piccanti, non ha in programma di sbarcare sulla piattaforma di contenuti in abbonamento per adulti. Non poserà mai nuda, ha ammesso oltretutto su Instagram, ragion per cui ci si dovrà “accontentare” del suo canale YouTube. Che, in ogni caso, è sempre meglio di niente…