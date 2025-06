Camila Giorgi folgora i follower: selfie da bollino rosso

Camila Giorgi ha messo a segno un “punto” spettacolare: nell’ultimo autoscatto, l’ex campionessa di Macerata è assolutamente irresistibile.

Della sua vita dopo il tennis si sa ben poco. Si sa che ha voluto provare l’ebbrezza di partecipare ad un reality show, per esempio, sebbene la sua permanenza sull’Isola dei famosi sia stata alquanto fugace. Ha abbandonato l’Honduras, infatti, a pochi giorni dall’inizio della trasmissione, per motivi legati, così pare, a dinamiche familiari.

Sappiamo poi, ma ne siamo venuti a conoscenza solo qualche giorno fa, per puro caso, che è di nuovo single. Fino a qualche mese fa stava con il politico argentino Ramiro Marra, mentre adesso, come ha ammesso sui social, non sarebbe coinvolta in nessuna relazione sentimentale. Per il resto, tutto tace. Come sempre, del resto, dal momento che Camila Giorgi non ha mai permesso a nessuno di ficcanasare in maniera eccessiva nei fatti suoi e in quello che accadeva nella sua vita al di là del tennis.

Continua ad essere il tipo enigmatico che è sempre stato, dunque, sebbene oggi, di tanto in tanto, dia ai suoi follower la possibilità di togliersi qualche curiosità servendosi del widget “Box delle domande”. Magari non risponderà a tutte le domande che le vengono rivolte, forse si limiterà a selezionarle solo alcune, ma lo fa, ed è tramite le sue risposte che scopriamo, quelle rare volte che accade, qualche dettaglio in più a proposito della sua vita.

Esplosiva Camila Giorgi: la scollatura è incontenibile

Quando non è impegnata a rispondere alle curiosità dei follower, invece, l’ex tennista di origini marchigiane continua a fare quello che le è sempre piaciuto: stupirli, lasciarli di sasso.

Non ha mai perso l’abitudine, infatti, di mostrarsi sui social network in un certo modo, in quel modo che piace tantissimo ai suoi sostenitori. In posa, in ghingheri, a favore di camera e con indosso outfit da sogno. Come quello, per l’appunto, che sfoggiava nella fotografia, apparsa tramite Instagram Stories qualche giorno fa.

La campionessa marchigiana ha fatto sfoggio, in questo selfie da batticuore assicurato, un top bianco stretto come una seconda pelle. La scollatura, pronunciatissima – nonché sospetta, avendo i follower rilevato che ci sarebbe stato un cambiamento evidente nelle proporzioni del suo décolleté – è il pezzo forte di questa foto, che, ne siamo certi, avrà infranto talmente tanti di quei cuori da aver fatto di Camila una vera e propria femme fatale.