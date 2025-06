Statuaria Paola Egonu: il bikini animalier accende i tifosi

Spietatissima Paola Egonu: così la stella del volley azzurro ha fatto strage di cuore sui social mostrandosi con indosso un bikini molto succinto.

Giusto il tempo di ufficializzare la notizia più attesa dai tifosi azzurri – che avrebbe giocato col Vero Volley Milano, cioè, per un altro anno ancora – che già Paola Egonu era in volo per il Brasile. L’opposto di Cittadella si trova, insieme alle sue compagne di squadra, a Rio de Janeiro, dove oggi ha debuttato contro gli USA in occasione della prima uscita in VNL.

Un remake dell’ultimo atto dei Giochi Olimpici di Parigi, se vogliamo, le cui emozioni sono ancora vive nei cuori degli amanti del volley e delle eroine e degli eroi che hanno reso possibile quell’incredibile successo. In quello del capitano Julio Velasco soprattutto, che ha colto la palla al balzo facendo una passeggiata sul viale dei ricordi durante la conferenza stampa di presentazione della competizione.

“L’anno scorso abbiamo vinto qualcosa di speciale – ha ricordato, dal canto suo, il centrale Anna Danesi – ma soprattutto abbiamo giocato un’ottima pallavolo. Siamo curiose di capire a che punto siamo per provare a ritrovare quel ritmo che ci ha permesso di fare grandi cose. Credo che l’anno scorso abbiamo raggiunto un livello di pallavolo straordinario ma allo stesso tempo siamo consapevoli che la normalità potrebbe portare qualche sconfitta. Forse succederà ma sarà fondamentale entrare in palestra ogni giorno per dare il massimo. Siamo certe che saremo pronte a fare questo per provare a giocare la miglior pallavolo possibile“.

Paola Egonu, il bikini animalier copre solo lo stretto indispensabile

Le intenzioni per far bene ci sono tutte, per fortuna, così come, prima che la VLN entrasse nel vivo, c’è stata la voglia di liberare un po’ la mente e di godersi un po’ di sano divertimento.

Paola Egonu e le sue compagne di squadra hanno ben pensato, prima di iniziare a fare sul serio, di spassarsela un po’ nella magica Rio. La campionessa del Vero Volley ha postato una marea di foto e di video del paesaggio, effettivamente incredibile, ma quello che più ha attirato l’attenzione dei curiosi è stato un altro tipo di “paesaggio”.

Il contenuto ad avere ottenuto il maggior successo, in questi giorni, è stato lo scatto che la ritrae allo specchio con indosso un bikini microscopico. Un modello molto audace, perfetto per il suo fisico statuario, in stile animalier.