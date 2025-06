Sinner latin lover: è lei la tennista che ne è rimasta stregata

La tennista stravede per Jannik Sinner: ecco chi è la collega del numero 1 del mondo che, nei giorni scorsi, si è lasciata andare a delle scottanti dichiarazioni.

Nelle ultime settimane lo ha ripetuto praticamente in tutte le salse. Appena arrivato a Roma, si è affannato a far sapere alla stampa che le foto circolate nei giorni immediatamente precedenti agli Internazionali d’Italia non volevano dire nulla. Che non significano, di certo, che fosse coinvolto in una relazione sentimentale.

Jannik Sinner ha fatto presto a smentire le voci relative alla presenza di una ragazza insieme a lui a Copenaghen anche quando, due settimane fa, è arrivato a Parigi per giocare al Roland Garros. Il concetto, insomma, è abbastanza chiaro: non c’è alcuna fidanzata, ora come ora, nella vita del numero 1 del mondo, ma solo qualche fiamma di passaggio, più che legittima per un giovane tennista della sua età. Con buona pace delle pretendenti che fanno la fila alla sua porta, che sembrerebbero essere veramente tante.

In un modo o nell’altro, infatti, Sinner mette sempre a segno un sacco di conquiste. È un vero e proprio latin lover, oramai, come si evince chiaramente dal fatto che anche in quel di Parigi sia riuscito a fare breccia nel cuore di una ragazza. Non di una qualunque, oltretutto, ma in quello di una tennista. Una tennista che, a quanto pare, è letteralmente rimasta stregata dal campione nativo di San Candido.

Impossibile resistere a Sinner: ha ceduto anche lei

Il suo nome è Alizé Cornet e siamo certi che molti di voi la conosceranno bene, essendo lei piuttosto popolare. La tennista d’Oltralpe si era ritirata un anno fa, salvo poi lasciarsi ammaliare, nei mesi scorsi, dal richiamo della terra battuta. Ha disputato qualche torneo e al Roland Garros, invece, ha condotto le interviste a centro campo a fine match.

Le è toccato intervistare anche Sinner, dunque, al cospetto del quale ha detto meraviglie: “Sono genuinamente impressionata dalla tua calma in campo – queste le parole di Alizé, che è rimasta come folgorata da Jannik – Sembra sempre che tu abbia il controllo di te stesso a livello emotivo, è davvero questo il caso o sei molto bravo a nascondere la frustrazione?”.

“Non è assolutamente così! – ha risposto Sinner – Dentro di me ho una tempesta, ma il tennis è uno sport molto mentale e cerchi di non fare vedere troppo le tue emozioni all’avversario. All’inizio della mia giovane carriera la tempesta era anche fuori, non soltanto dentro”