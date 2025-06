Camila Giorgi, è successo di nuovo: i matrimoni saltati adesso sono due

Camila Giorgi, neanche questo matrimonio s’ha da fare: la tennista marchigiana, reduce dall’Isola, ha rivelato sui social di essere di nuovo single.

Non è stata troppo specifica. Si è limitata a parlare in maniera molto generica, quando le è stato chiesto come mai avesse abbandonato l’Isola dei famosi, di presunti motivi familiari e di salute. Non è dato sapere, dunque, se la questione riguardi lei in prima persona o se il suo addio sia stato legato, invece, al problema di qualche altro membro della sua famiglia.

Sta di fatto che, indipendentemente da questo, è come se stia cercando, in qualche modo, di lasciarsi alle spalle un’esperienza che, forse, non ha rispettato le sue aspettative. I primi giorni a Montecristo erano stati duri, durissimi, ma in quelle poche ore trascorse sulla playa principale non si è mai realmente aperta come, invece, avremmo pensato e voluto. Il che non ci sorprende troppo, per la verità, essendo lei da sempre un tipo piuttosto riservato ed enigmatico.

Talmente enigmatico che nessuno si era accorto, per esempio, del fatto che la bella ex tennista fosse di nuovo single. L’avevamo lasciata tra le braccia del politico argentino Ramiro Marra, con il quale pareva esserci un feeling pazzesco, ma poi, qualche ora fa, attraverso il box delle domande, ha fatto sapere di non essere coinvolta in alcuna relazione sentimentale.

Camila Giorgi fa il bis: è finita con il suo (secondo) promesso sposo

E questa confessione ci ha stupiti sì, considerando che la campionessa marchigiana aveva fatto sapere, ancor prima che s’iniziasse a parlare della sua partecipazione all’Isola dei famosi, di essere in procinto di sposarsi.

Quando le era stato chiesto se intendesse convolare a nozze, aveva replicato pubblicando la foto di un atelier di abiti da sposa. E questo, unito al fatto che dall’Argentina fosse giunta la notizia del suo “Sì” a Ramiro, aveva persuaso i follower del fatto che l’ex stella del tennis femminile azzurro fosse pronta ad andare all’altare.

Se così fosse – ma il condizionale è d’obbligo – adesso i matrimoni mancati, nella sua vita, sono ufficialmente due. Qualche anno fa, infatti, la splendida Camila stava per sposare un suo collega, Giacomo Maccini, per poi annullare le nozze per motivi che, com’è giusto che sia, non sono mai stati spiegati. Una vita sentimentale alquanto tormentata, dunque, quella della Giorgi, che al netto di tutte queste delusioni continua a sperare, come ha sottolineato attraverso il box delle domande, di trovare la persona giusta e di mettere su famiglia.