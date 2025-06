Tennis, la scollatura è vertiginosa: non se ne vede la fine

L’abito che ha sfoggiato ha una scollatura talmente profonda che ai tifosi è parso di sognare a occhi aperti: questo set se l’è aggiudicata lei.

“Sono orgogliosa di te e sei d’ispirazione”. È dedicandole queste poche ma bellissime parole, scritte sicuramente con il cuore, che Eugenie Bouchard ha fatto sapere al mondo che qualcosa di molto importante era successo nella sua famiglia. Un matrimonio, per la precisione, ma non uno qualunque. Quello, bensì, di una delle sue sorelle.

No, ad essersi sposata non è la sua gemella, Beatrice, ma Charlotte, che è convolata a nozze nei giorni scorsi, con tanto di party divertentissimo a coronare una giornata che sembrerebbe essere stata spassosissima. A testimoniarlo sono le numerosissime foto e i tanti video che la stella del tennis mondiale, che oggi ha preferito virare sul pickleball, ha postato sui social in diretta e anche in differita. Scatti dai quali si è avuta la possibilità di evincere, come se non bastasse, che la sorella della sposa era semplicemente incantevole.

Genie indossava un abito di colore celeste, lungo e stretto, dal taglio semplice ma al tempo stesso estremamente sofisticato. Un make-up leggero, dei gioielli ad illuminare l’outfit e il viso. Un look tutto sommato acqua e sapone, il suo, eppure siamo certi che gli invitati al matrimonio abbiano fatto una gran fatica a toglierle gli occhi di dosso.

Dopo le nozze, l’affondo: impossibile toglierle gli occhi di dosso

Qualche giorno dopo, a un evento nel Devon, la bella Bouchard ha decisamente osato un po’ di più. L’occasione era di certo meno informale di quanto non lo fossero le nozze della sorella, per cui la tennista ha ben pensato di sfoggiare un abito audace e graffiante.

Un vestito dal taglio asimmetrico e dalla fantasia floreale, stretto come una seconda pelle, che abbracciava il suo corpo e le sue curve deliziose in maniera praticamente perfetta. Ma il dettaglio sul quale tutti, per ovvie ragioni, si sono concentrati, è stato senza ombra di dubbio la scollatura. Talmente vertiginosa che non se ne vede quasi la fine.

E i commenti in calce allo scatto, manco a dirlo, si sono sprecati. Genie è da sempre corteggiatissima e c’era da aspettarselo, in fin dei conti, che questa fotografia potesse scatenare l’inferno. Una reazione, quella dei tifosi, del tutto legittima. Che, sinceramente, comprendiamo in toto…