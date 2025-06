Tennis, il sole scotta ma lei di più: social in delirio

Tennis, l’ultima fotografia comparsa sul suo profilo social è “diabolica”: con questo microscopico bikini indosso, è davvero strabiliante.

Stupire i follower le riesce benissimo. Strabiliarli, pure, tanto è vero che lo fa, se non a cadenza quotidiana, quasi. Ormai è diventata una vera e propria maestra in questo, ragion per cui, giorno dopo giorno, non fa altro che affinare ulteriormente il suo talento, esercitandolo con grande costanza e ottenendo, sempre e comunque, risultati ammirevoli.

Non è certo la prima volta, per esempio, che la vediamo in bikini. Nata e cresciuta in California, vive praticamente in costume, anzi, quanto meno a giudicare da ciò che si vede sui social network. Ogni volta che sfoggia un due pezzi nuovo di zecca, però, riesce puntualmente a sorprenderci e a lasciarsi senza fiato. Perché a cotanta bellezza, del resto, non ci si abitua mai. Ogni volta è come se fosse la prima ed è del tutto fisiologico che sia così.

Ecco spiegato dunque, in quattro e quattr’otto, come mai ogni fotografia di Ashley Harkleroad riesca sempre a fare boom e ad assicurarsi una marea di like e di commenti. Inclusa quella che ha postato qualche giorno fa, attraverso la quale è puntualmente riuscita ad attirare l’attenzione e a fare in modo che i follower non avessero occhi che per lei.

Stratosferica in bikini: con quelle curve da paura il successo è assicurato

La foto in questione è perfettamente coerente con l’evoluzione della bella Ashley, che da giovane promessa del tennis ha deciso di trasformarsi, ad un certo punto, in beniamina dei social. Nonché specialista, per inciso, del mondo dei contenuti per adulti, di cui è stella indiscussa.

La Harkleroad è stata una delle prime ex atlete professioniste a posare per Playboy e ha poi aperto, qualche tempo dopo, un profilo su OnlyFans. Si è reinventata, insomma, e questa sua svolta improvvisa è stata apprezzata al punto che sono in migliaia e migliaia, oggi, a seguire il suo profilo e a sperare di vederla così come si è mostrata nelle scorse ore.

In bikini, bella come non mai, baciata da un sole che non scotta, tuttavia, quanto scotta lei. Perché in questa foto, si provi a dire il contrario, si condensa alla perfezione tutto il suo smisurato sex appeal. Un fascino intrigante e misterioso al quale è davvero difficile resistere…