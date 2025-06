Sexy e audace: la tennista scende in campo in bikini, increduli i tifosi

Ha giocato in bikini su un campo di terra battuta: così la sensualissima tennista ha stupito, ancora una volta, tutti i suoi sostenitori.

Qualche settimana fa giocava nel campo che la Fitp aveva provveduto a fare installare in piazza del Popolo, in occasione degli Internazionali d’Italia. E già lì, manco a dirlo, frotte di tifosi e di curiosi si erano fermati a dare un’occhiata, salvo poi rimanere estasiati – come facilmente intuibile – al cospetto di quella tennista dalla bellezza mozzafiato.

Sfidiamo noi, in effetti, a rimanere impassibili dinanzi al fascino di Susanna Giovanardi, che è senza ombra di dubbio una delle atlete più affascinanti che abbiano mai messo piede su un campo da tennis. Dispiace un po’, alla luce di ciò, che abbia preferito concentrarsi sulla moda, ad un certo punto, perché se avesse immolato la sua vita allo sport avremmo potuto vederla giocare quasi ogni giorno, ma tant’è. Vorrà dire che, per compensare, ci gusteremo gli strabilianti contenuti che l’ex aspirante miss Italia posta, piuttosto frequentemente per fortuna, sui social network.

Susanna gioca a tennis dall’età di 5 anni e gli effetti che il duro allenamento ha avuto su di lei sono visibilissimi. Il suo corpo è tonico, le sue curve perfette, è muscolosa ma al punto giusto. Un’esplosione di bellezza e di sex appeal, dunque, che l’ha presto proiettata nel mondo della moda, che sembra appartenerle tanto quanto quello dello sport.

Terra battuta e bikini succinti: un binomio da paura

Oggi vanta un seguito di oltre 200mila follower, un numero che è perfettamente rappresentativo del successo che questa ragazza ha ottenuto malgrado abbia deciso, ad un certo punto, di cambiare strada e di mollare un po’ la presa sul tennis.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LIVYSTUDIO (@livystudio)



Non lo ha mai definitivamente abbandonato, però, tanto è vero che un certo marchio di lingerie e swimwear ha ben pensato di assoldarla per uno spot pubblicitario molto particolare. E piccante, aggiungeremmo, nella misura in cui la Giovanardi, in questa collaborazione, ha dato veramente il meglio di sé. Questo perché lo spot in questione le ha dato la possibilità di coniugare, finalmente, le due cose che ama di più al mondo, ossia la moda e il tennis.

La bella Susanna gioca su un campo di terra battuta, ma non indossa un set da gara, bensì degli audaci costumi da bagno. A volte si tratta di bikini succinti, altre di modelli interi, un mix estremamente sensuale che ha dato vita, a ben vedere, ad uno spot decisamente insolito ma vincente. Che consoliderà ulteriormente, ne siamo certi, il suo status di icona di stile e di sensualità.