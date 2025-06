Camila Giorgi, rientro social in grande stile: senza veli dalla vita in su

Camila Giorgi torna alla vita e alla sua attività social pubblicando su Instagram una fotografia da copertina: è sensuale come non mai.

I primi giorni l’hanno messa a dura prova. Una volta lasciata l’Isola di Montecristo e raggiunta la Playa dove c’erano tutti gli altri compagni d’avventura, però, la situazione era sensibilmente migliorata. Non sono state le restrizioni, la mancanza di cibo e le dure condizioni dell’isola, dunque, ad averla persuasa del fatto che fosse meglio abbandonare il reality show.

Sembra, piuttosto, che dietro l’addio di Camila Giorgi all’Isola dei famosi si celino motivi familiari non meglio specificati. La sola cosa rispetto alla quale il pubblico è stato reso edotto è che la presenza dell’ex tennista era richiesta in Argentina e che la campionessa marchigiana, di conseguenza, sarebbe presto salita a bordo di un aereo che l’avrebbe riportata nella terra in cui si è trasferita dopo avere appeso la racchetta al chiodo.

Da quel momento in poi, sebbene Camila abbia postato diversi scatti e clip della sua esperienza in Honduras, non ha più proferito parola sulle settimane trascorse in compagnia degli altri naufraghi. Non ha espresso un solo giudizio, positivo o negativo che fosse, su quei pochi ma intensissimi giorni, ragion per cui non è dato sapere se abbia gradito questa prima volta in un reality o se, invece, si sia pentita amaramente di essersi tuffata a capofitto in un’esperienza così dura.

Camila Giorgi lascia l’Honduras ma si fa perdonare così

Ancora, ad onor del vero, non è del tutto tornata alla normalità. Sui social network è stata piuttosto sfuggente e si contano sulle dita di una mano i contenuti che ha pubblicato su Instagram da quando ha fatto ritorno in Argentina.

Uno di essi, però, è stato più che sufficiente a scatenare una vera e propria “tempesta”. Ci riferiamo, ma probabilmente chi la segue lo avrà già intuito, allo scatto, comparso lo scorso mercoledì, che la ritrae senza veli dalla vita in su. Una cosa alla quale siamo poco abituati, per la verità, ma che ai follower, non lo mettiamo in dubbio, ha fatto un gran piacere.

Molto probabilmente, però, non si tratta di una foto recente, ma di repertorio. Camila ha i capelli lunghi, in questa foto, mentre li aveva saggiamente tagliati prima di volare in Honduras. Ma poco importa, in fin dei conti, se sia datata o meno. Indipendentemente da questo, è stato pur sempre, infatti, un gran bel vedere…