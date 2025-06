Tennis, curve roventi al chiaro di luna: il lato B infiamma i tifosi

Le curve mozzafiato della splendida tennista in un carosello che faremo fatica a dimenticare: mai visto uno shooting tanto rovente.

Per un motivo o per un altro, non ha sfondato come avrebbe voluto e potuto. Eppure, non ha mai del tutto mollato lo sport in cui è così tanto brava, benché negli anni abbia chiaramente preferito focalizzare la sua attenzione anche su altri ambiti. Come la moda, per esempio, un campo in cui è riuscita – e riesce ancora – ad ottenere risultati incredibili.

Lì si che Susanna Giovanardi, è di lei che stiamo parlando, brilla più di chiunque altro. E non possiamo non ammettere che Patrizia Mirigliani aveva ragione quando, qualche anno fa, in tempi ancora non sospetti, posando lo sguardo per la prima volta su di lei aveva carpito una certa somiglianza nientepopodimeno che con Sophia Loren. Ha, in effetti, la sua stessa eleganza, quella classe che appartiene a poche elette e che l’aspirante tennista, di certo, possiede.

Susanna non è solo oggettivamente bellissima – chi mai oserebbe dire il contrario – ma è anche d’una raffinatezza che non esiteremmo a definire unica. Sa bene come posare davanti all’obiettivo affinché lo stesso colga in toto la sua bellezza mozzafiato, senza, però, che gli scatti di cui è protagonista, per quanto sicuramente sexy, risultino mai volgari.

Cielo stellato e lato B da urlo: quella foto è pazzesca

La Giovanardi, che è anche amica di Flavia Pennetta e che con lei si è gustata, qualche settimana fa, il Masters 1000 di Montecarlo, è dunque un asso quando si parla di moda e di shooting fotografici.

Ecco perché non ci hanno minimamente sorpreso gli scatti che, nelle scorse ore, ha affidato ad Instagram, certa che, come la quasi totalità di quelli che posta, avrebbero fatto centro. Stavolta, la reginetta di bellezza, che nel 2019 partecipò a Miss Italia, ha ben pensato di farsi immortalare al chiaro di luna, nel bel mezzo di una vacanza presso un resort sul lago di Garda.

Il carosello che ha pubblicato è ricco di “spunti” interessantissimi, ma una foto, in particolare, ha lasciato tutti di stucco. Quella, cioè, che la ritrae, nel cuore della notte, in una vasca idromassaggio, sotto uno splendido cielo stellato. L’incantevole Susanna indossa un bikini di colore nero e il suo lato B, non si provi a dire il contrario, è il protagonista indiscusso di questo scatto a tutte curve. Una foto che, manco a dirlo, ha scatenato uno tsunami di reazioni su Instagram e non solo.