In tanga in barca ed è subito standing ovation: che colpo la tennista

Il giro in barca le ha fornito un ottimo pretesto per fare strage di cuori sui social: così la popolarissima tennista è riuscita nel suo intento.

Nel 2023 aveva “solo” 500mila follower. Adesso ne ha, udite udite, 1,4 milioni. No, non li ha “comprati”, come si usa fare quest’oggi: se li è sudati e meritati, bensì, nella misura in cui ha curato il suo profilo social fino a farne un “luogo” particolarmente frequentato.

E non ci stupisce affatto, in effetti, che la sua bacheca sia tanto gettonata. Angelina Dimova, è di lei che stiamo parlando, è sempre stata attenta ai contenuti da postare. Non ha mai lasciato nulla al caso e ha pubblicato solo ed esclusivamente i video e le foto che sapeva bene avrebbero conquistato i follower. Il risultato, dunque, è un feed assolutamente esplosivo, nonché rovente. Ma anche in costante aggiornamento, il che contribuisce senz’altro a mantenere alta l’attenzione di chiunque abbia deciso di premiarla con il proprio like.

L’aspirante tennista si divertiva, in passato, a far strabuzzare gli occhi ai fan travestendosi da qualunque cosa le passasse per la testa. Un attimo prima era un’infermiera supersexy, quello subito dopo si era tramutata, di colpo, in Barbie seduzione. Ma è stata anche Catwoman, e perfino un diavolo tentatore con una sensualissima tuta rossa in latex.

Che bomba Angelina Dimova: il bikini microscopico fa scatenare i follower

Adesso ha cambiato registro, l’aspirante erede di Maria Sharapova. I suoi post sono meno elaborati ma ancor più sexy di quanto non fossero in passato, ragion per cui ha trovato un modo alternativo per deliziare i follower.

Nell’ultimo contenuto apparso nel suo feed, non si è affannata a travestirsi. Si è limitata a tirare fuori dal suo guardaroba il bikini più striminzito che avesse e lo ha sfoggiato, come se niente fosse, mentre in barca. Il video che ne è seguito è da brividi, nel vero senso della parola. Angelina strizza l’occhio all’obiettivo e si diverte a “rotolare” su un lettino, mostrando ora il lato A, ora quello B. Che, imprigionato in un minuscolo tanga, è il protagonista indiscusso di questa clip.

Un filmato che, manco a dirlo, ha fatto incetta di like e di commenti. E che ha confermato, nel caso qualcuno non ne fosse ancora convinto, che essere sexy quanto la Dimova non è esattamente un gioco da ragazzi, anzi…