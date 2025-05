Tennis, a Montecarlo c’è una nuova dea: gongola Berrettini

Ha trascorso il weekend a Montecarlo, stregando chiunque abbia posato gli occhi su di lei: ecco perché Matteo Berrettini ne è stato felice.

Il mare, il sole, la natura incontaminata, i locali di lusso, i club esclusivi, le boutique a cinque stelle. Di ragioni per visitare a Montecarlo non ce n’è una sola; ce ne sono, semmai, a bizzeffe. E lo sa bene una certa tennista, popolare per i suoi successi ma anche per la sua indiscutibile bellezza, che, nelle scorse ore, ha raggiunto per l’appunto il Principato di Monaco.

Cosa che lì per lì, fondamentalmente, non farebbe notizia, se non fosse che l’atleta in questione ha finito per stregare tutti. Ci riesce sempre e ovunque vada, per la verità, ma stavolta la sua presenza in Costa Azzurra è passata meno inosservata del solito. Questo perché ce l’ha messa tutta, è evidente, per attirare i riflettori su di sé e per fare in modo che tutti sapessero che lì, nella città più amata dai tennisti di tutto il mondo, c’era una nuova dea.

La dea in questione altro non è che Monika Kilnarova, la tennista ceca che avrebbe potuto fare faville nel circuito ma che, ad un certo punto della sua carriera, si era ritirata senza dare troppe spiegazioni. Cresciuta nell’accademia di Nick Bollettieri, era riuscita ad ottenere dei risultati niente male, salvo poi decidere, come detto pocanzi, di uscire di scena e di appendere la racchetta al chiodo.

In bikini a Montecarlo, obiettivo centrato: ha stregato proprio tutti

Una decisione, questa, che ha solo in parte stravolto la sua vita. L’atleta di Ostrava non è caduta nel dimenticatoio per il semplice fatto di essersi ritirata, tutt’altro. Una volta scoperti i social è anzi diventata, semmai, ancor più popolare di quanto non fosse quando ancora giocava.

Su Instagram ha molti follower e le sue foto raccolgono sempre tantissimi consensi. Nello scorso mese di aprile, in calce ad uno dei suoi scatti più calienti era comparso nientepopodimeno che il like di uno dei tennisti più forti del circuito. Ci riferiamo a Matteo Berrettini, che, come qualunque altro follower, era rimasto estasiato dalla candida bellezza della tennista ceca.

E chissà cosa avrà pensato, il nostro Adone romano, quando ha scoperto che la bella Monika si trovava nella città in cui risiede. In bikini, bellissima e sexy come non mai…