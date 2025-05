Dopo Camila Giorgi arriva lei: un’altra sportiva sull’Isola dei famosi

Si appresta a sbarcare sull’Isola dei famosi un’altra concorrente supersexy cresciuta a pane e sport: tutto quello che devi sapere sulla nuova naufraga.

La quota sportiva è salvaguardata. Camila Giorgi ha abbandonato l’Isola dei famosi, ma in Honduras si appresta a sbarcare un’altra concorrente che, pur avendo dei trascorsi molto diversi, è cresciuta a pane e sport.

Non si tratta di un’atleta e non ha un palmares di tutto rispetto di cui fare sfoggio come ce l’aveva, invece, la tennista marchigiana. Il suo nome è Ahlam El Brinis e, oltre ad essere una modella, è stata uno dei volti principali di Sportitalia. La bellissima indossatrice, italiana ma di origini marocchine, ha condotto infatti diverse trasmissioni. Era al timone di Sportitalia Mercato, tanto per cominciare, dettaglio dal quale si evince che conosca molto bene il mondo del calcio.

Ha poi condotto, come se non bastasse, diverse rubriche, come “Le ragazze di Sportitalia”. Il pallone, ma più in generale lo sport, ha fatto sempre parte della sua vita, dunque, sebbene sia doveroso sottolineare che la nuova concorrente dell’Isola dei famosi sia famosa anche per altri motivi. Primo fra tutti il fatto che abbia partecipato, in passato, a molti concorsi di bellezza, come il famosissimo Miss Italia. Era il 2015 e lei indossava la fascia di Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia.

Da Sportitalia all’Isola dei famosi: benvenuta Ahlam!

Non è finita qui. La conduttrice di Sportitalia ha fatto parte del corpo di ballo di Colorado ed è stata la compagna di Simone Rugiati, il celebre cuoco e volto noto della televisione italiana.

Ahlam El Brinis, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Il suo curriculum parla per lei e ci sono buone ragioni per pensare che la sua presenza, all’Isola dei Famosi, sarà in grado di movimentare un po’ la situazione. E ce n’è un grande bisogno, soprattutto adesso che molti naufraghi hanno abbandonato il programma per via delle restrizioni imposte ai concorrenti e che la situazione, dunque, si è un po’ appiattita.

Lei, con il suo carattere deciso, potrebbe essere la persona giusta per risollevare le sorti del reality show. In passato ha sempre risposto a tono a quanti le hanno fatto notare che la sua “formazione islamica” – così la definì lei per sottolineare che non era praticante – mal si conciliava con il suo lavoro di modella e con i suoi scatti, spesso piccanti, sui social network. Non le manderà a dire, allora, neanche agli altri naufraghi, quindi nuove ed entusiasmanti dinamiche sono praticamente assicurate.