Sinner inchiodato dalle foto: a Copenaghen era con lei

Jannik Sinner non sa, forse, che le bugie hanno le gambe corte: nelle foto la prova schiacciante che conferma il fatto che a Copenaghen non fosse solo.

Sono poche le certezze di cui disponiamo, ma di una cosa siamo assolutamente sicuri: Jannik Sinner ha mentito. Lo ha fatto solo a metà, ma ha pur sempre detto una bugia, sebbene lo abbia indubbiamente fatto a fin di bene.

Era sincero quando, qualche settimana fa, è arrivato a Roma per partecipare agli Internazionali d’Italia. La cosa che più gli premeva sottolineare, in quella circostanza, era che lo avevano sorpreso le foto e le voci circolate sul web nei giorni immediatamente precedenti al ritorno in campo. Si riferiva alla fuga di notizie relativa al suo presunto flirt con la modella russa Lara Leito, a quelle voci che aveva cercato di mettere a tacere dichiarandosi single: “Non ho una relazione al momento”, aveva detto sorridendo il numero 1 del mondo.

Gli abbiamo creduto e continuiamo a credergli, ma il numero 1 del mondo ha comunque raccontato, più tardi, una piccola bugia. Quando gli è stato chiesto, al suo arrivo a Parigi, se fosse andato in Danimarca per vedere qualcuno (o qualcuna), ha categoricamente smentito la cosa. Ha raccontato di esserci andato per lavoro, per degli shooting, eppure ci sarebbero delle foto capaci di testimoniare l’esatto contrario.

Sinner, da Lara a Leila il passo è breve

Archiviato il flirt con Lara Leito, ecco che è spuntato fuori un altro nome. Non si tratta di una fidanzata, essendosi lui proclamato allegramente single, ma di una ragazza con la quale, probabilmente, ha trascorso un po’ di tempo quando, tra gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros, è volato a Copenaghen.

Sinner sarebbe stato fotografato, infatti, in compagnia di una misteriosa ragazza dai capelli biondi, la cui identità è presto stata svelata. La fortunata risponde al nome di Laila Hasanovic, anche lei modella, danese ma di origini bosniache. Una personalità già nota al mondo del gossip, essendo lei stata la fidanzata di Mick Schumacher, figlio del pilota tedesco Michael. Ama l’Italia, ha un grandissimo seguito sui social network e, tra i suoi follower, spunta anche il nome di Alex Meliss, il social media manager di Jannik.

Attenzione, il fatto che siano stati avvistati insieme non significa necessariamente che ci sia del tenero. Potrebbero aver solo partecipato insieme ad uno shooting fotografico, per cui è decisamente troppo presto per parlare d’altro. Anche se, in tutta sincerità, i succhiotti che mister Cahill e mister Vagnozzi hanno scovato sul collo di Sinner sono, si provi a dire il contrario, un indizio inequivocabile…