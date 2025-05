Pit-stop rovente per la bella tennista: like e commenti non si contano più

Il carosello acchiappa like ha fatto letteralmente impazzire il popolo dei social: la tennista in bikini è uno spettacolo da non perdere.

Forse oggi sarebbe in vetta al ranking Wta, o giù di lì, se non fosse stato per quell’infortunio. Un incidente di percorso che ha del tutto stravolto i suoi piani e che l’ha costretta a ridimensionare, per forza di cose, le aspettative per il futuro. Aveva tutte le carte in regola per fare grandi cose, ma il suo corpo, purtroppo, l’ha “tradita”.

Lei, però, testarda e tenace, non ha mai del tutto abbandonato lo sport al quale aveva già dedicato anni e anni di sacrificio e di duro lavoro. Si è fatta forza e, rimboccandosi le maniche, è comunque riuscita a centrare alcuni degli obiettivi che si era prefissata di raggiungere. Non avrà ottenuto i risultati dei pezzi da novanta del circuito femminile, magari, ma Vitalia Diatchenko, l’atleta di cui stiamo parlando, è comunque riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo all’interno del panorama tennistico.

Il solo fatto di aver scalato la classifica fino ad accomodarsi al 60esimo posto della graduatoria mondiale è già di per sé indicativo di quanto abbia lottato. E di quanto, potenzialmente, avrebbe potuto fare se solo quell’infortunio, come dicevamo pocanzi, non le avesse messo i bastoni tra le ruote. Ad oggi, in ogni caso, vanta 3 titoli Challenger e anche un bel po’ di successi nella categoria del doppio, primo fra tutti la vittoria al Tashkent Open in coppia con Eleni Daniilidou.

Che caldo a Cipro: irresistibile Vitalia Diatchenko

Ma c’è un altro motivo ancora per cui vale la pena approfondire la vita e le gesta di questa tennista di Sochi, in Russia, classe ’90, che oltre che per la sua carriera è nota per il tenore dei suoi post sui social network.

La splendida Vitalia è molto attiva online, in particolar modo su Instagram, dove è solita postare degli scatti roventi e acchiappa like. E ne ha acchiappati veramente tanti quando, nelle scorse ore, ha pubblicato un carosello di foto da fare impallidire perfino le top model di fama mondiale. L’atleta russa si trova a Cipro e si sta godendo un anticipo di estate, ragion per cui ha fatto sfoggio, in questi scatti, di un microscopico bikini che le sta divinamente bene.

Il costume in questione valorizza alla perfezione il suo corpo scolpito e la sua fisicità prorompente, tanto da sembrare una dea in mezzo al mare che s’infrange sugli scogli. Uno spettacolo graditissimo, insomma, per chiunque si sia imbattuto in questo bel post.