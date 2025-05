Giallo Sinner, scoppia il caso: tutti vogliono sapere

Le ultime notizie sul conto del tennis Jannik Sinner si sono improvvisamente tinte di giallo: nessuno riesce a spiegarsene il motivo.

Il fatto che lo scorso anno abbia perso solo 6 partite non significa che questa sia la normalità, anzi. Jannik Sinner ha reso ordinario lo straordinario, eppure è del tutto legittimo che, di tanto in tanto, anche lui perda un match. E questa è una cosa che bisognerebbe sempre tenere bene a mente, dal momento che in tanti tendono, al contrario, a dimenticarsene.

Che abbia perso contro Carlos Alcaraz è dunque, a tutti gli effetti, una cosa assolutamente normale, per quanto possa avere, e quello è poco ma sicuro, un sapore amaro. Forse lo avrà avuto anche per lui, oltretutto, considerando che il numero 1 del mondo, una volta lasciata Roma, ha fatto qualcosa di assai insolito. Sperava che nessuno lo beccasse, desiderava farsi un po’ i fatti suoi, ma così non è stato. Perché, in fin dei conti, quando sei il tennista più forte al mondo è anche scontato che qualcuno ti riconosca. Indipendentemente dalla latitudine del luogo in cui ti trovi.

Jannik è volato alla volta della Danimarca, subito dopo gli Internazionali d’Italia. Si è concesso un pit-stop a Copenaghen, forse per rinfrescarsi le idee dopo il rientro in campo al termine della sospensione per doping, ma è solo una supposizione. Quale che sia il motivo di questa inaspettata e fugace “vacanza”, certo è che ha fatto di tutto per mantenere un profilo basso e per evitare di essere riconosciuto.

Pit-stop a sorpresa per Sinner: qui gatta ci cova

Una donna, però, imbattutasi in lui, non ha resistito alla tentazione di chiamarlo e di scucirgli un selfie. Si trattava, guarda caso, di un’allenatrice di tennis, per cui non ci è voluto molto perché realizzasse che quel ragazzone in tuta, coi capelli ricci rossi e gli occhiali da sole, fosse proprio il numero 1 del mondo.

Una volta circolata la notizia della sua sosta a Copenaghen, in men che non si dica è scoppiato un vero e proprio caso. Tutti si chiedono cosa ci facesse Jannik in Danimarca e, soprattutto, come mai abbia deciso di concedersi questo pit-stop alla vigilia del Roland Garros. C’era, forse, è questo il dubbio che serpeggia tra i tifosi, qualcuno ad attenderlo, nella città della Sirenetta?

Non è detto, no. Magari Sinner aveva solo bisogno di staccare un po’ e di somatizzare le emozioni di Roma, prima di sentirsi pronto ad affrontare una nuova trasferta e a volare a Parigi per il Roland Garros. Non necessariamente, insomma, deve esserci qualcosa dietro. E la speranza, a questo punto, è che lì abbia avuto modo di ricaricare le pile in vista dello Slam.