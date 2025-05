Conquistata con la pizza: è lei la wag più sexy del momento

Sexy è dire poco: tutto quello che c’è da sapere sulla wag più sexy del momento, colei che ha conquistato il cuore di uno dei nostri azzurri.

Ha origini australiane, ma nelle sue vene scorre anche un po’ di sangue italiano. E chi lo sa, magari sarà stato anche il richiamo delle sue radici a spianare la strada a questa bellissima storia d’amore. Una storia che è iniziata nel 2022 e che sembra procedere a gonfie vele, come si evince chiaramente dal fatto che lei sia sempre al suo fianco.

Di chi stiamo parlando? Di Matteo Arnaldi, il promettente tennista azzurro, e di Mia Savio, la ragazza che ha fatto breccia tre anni fa nel suo cuore. I due giovani si sono conosciuti a Perugia, dove lei, che abitava a Melbourne, si era trasferita per frequentare la School for Foreigners. Stava frequentando un corso di italiano quando, un bel giorno, aveva deciso di assistere al match di un Challenger in compagnia del papà, che si trovava per puro caso in Italia, e di qualche amico.

L’intesa tra lei e Matteo è stata immediata, così come fulmineo, del resto, è stato anche il loro primo appuntamento. In occasione di questo incontro, che si è rivelato poi essere fatale, Arnaldi ha ben pensato di giocare un jolly. L’ha portata a mangiare la pizza, certo che fosse il modo giusto per prenderla per la gala. E perché poi, parole sue, “siamo in Italia, il primo appuntamento è pizza, su”. Neanche deve aver contemplato un’altra location e, col senno di poi, ha fatto benissimo.

Nelle sue vene scorre sangue italiano: tutto quello che devi sapere su Mia Savio

Oggi, il tennista e la bella australiana sono inseparabili. Lei gira il mondo con lui per inseguire il Tour ed è ormai diventata, a tutti gli effetti, una wag a tempo pieno.

Una rubacuori, come se non bastasse, nella misura in cui si fa notare in qualunque posto vada. Non potrebbe essere altrimenti, in realtà, essendo lei una vera forza della natura. Mia Savio è bellissima e statuaria, alta e con un portamento raffinatissimo per il quale non potrebbe mai e poi mai passare inosservata.

E non passano in sordina neanche le foto che di tanto in tanto – non è attivissima, ma ci accontentiamo, perché poco è sempre meglio di niente – sui social network, attraverso le quali esprime tutto il suo fascino e la sua eleganza.