Da Capri a Roma nessuna pietà: è lei la tennista più sexy di sempre

Dopo gli scatti roventi pubblicati in diretta da Capri, la splendida tennista lo ha rifatto anche nella città eterna: li ha lasciati senza parole.

Bella lo è sempre stata. Sin da quando, nel lontano 2019, qualcuno le mise in testa una corona per eleggerla miss dell’anno in vista del concorso di bellezza tutto italiano che, da anni, fa sognare le aspiranti reginette del Bel Paese. Non ci stupì affatto, in quell’occasione, che, tra tante, la scelta fosse ricaduta proprio su di lei.

Susanna Giovanardi è quanto di più vicino ci sia alla perfezione. Ha un viso che pare scolpito e per il quale più di una volta è stata paragonata nientepopodimeno che a Sophia Loren. Il suo sguardo angelico non è, però, il suo solo biglietto da visita. Questa splendida bellezza nostrana, che tra una sfilata e uno shooting fotografico ha coltivato anche la sua passione per il tennis, ha un corpo meraviglioso, dinanzi al quale non si può che rimanere semplicemente esterrefatti.

Curve in grado di generare il delirio più totale che sono frutto del duro allenamento in palestra e in campo, al quale ancora, di tanto in tanto, la ragazza, amica di Flavia Pennetta, continua a dedicarsi. Cosa che ha fatto, guarda caso, proprio nei giorni scorsi, mentre a Roma andavano in scena gli Internazionali d’Italia che sappiamo essere stati vinti, sul fronte del singolare, da Jasmine Paolini e Carlos Alcaraz.

“Arde” Piazza del Popolo: un super ospite d’onore

Così come Matteo Berrettini era passato da Piazza del Popolo nello stesso giorno in cui, al Vaticano, la fumata bianca indicava che i cardinali si erano accordati su chi dovesse essere il nuovo Papa, anche la Giovanardi si è concessa un pit-stop nel campo allestito ai piedi dell’obelisco Flaminio.

Lì, manco a dirlo, ha attirato l’attenzione di tutti i passanti, sia che fossero amanti del tennis e sia che, invece, non avessero la benché minima idea di che forma avesse la pallina. E poi, evidentemente non paga di aver fatto strage di cuori sui social network, ci ha messo il carico anche una volta tornata a casa.

Risalgono a pochi giorni fa, infatti, dei selfie allo specchio decisamente roventi, in cui la splendida Susanna indossa un top molto corto, dalla scollatura vistosissima. Il suo décolleté è lì, a fare l’occhiolino ai follower, e possiamo solo immaginare a quanto ammonti, adesso, il numero di interazioni scatenate da queste foto incantevoli…