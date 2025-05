Dopo Berrettini la svolta sexy: c’è una nuova Ajla Tomljanovic

Bella lo è sempre stata, ma adesso è assolutamente irresistibile: così Ajla Tomljanovic si è trasformata dopo l’addio a Matteo Berrettini.

Di Matteo Berrettini si pensa, essendo lui un Adone, che sia un latin lover. La verità, però, se ci si attiene alle notizie ufficiali circolate negli ultimi anni, è che non è che gli piaccia poi così tanto volare di fiore in fiore. Il tennista romano non ha neanche 30 anni, ma ha avuto più storie sere che storielle o avventure da una notte e via, a riprova del fatto che gli piacerebbe mettere radici e trovare la donna giusta.

Adesso sarebbe fidanzato con Federica Lelli, ma in realtà i due presunti piccioncini non vengono pizzicati insieme da un bel po’ di tempo. Potrebbero avere rotto, dunque, per quel che ne sappiamo. Fino a quando non saranno i diretti interessati ad ufficializzarlo, comunque, non si può fare altro che continuare a parlare al condizionale, in forma ipotetica. Prima che l’ex di Ultimo facesse breccia nel suo cuore, come si ricorderà c’era stata la showgirl Melissa Satta.

Anche quella con l’ex velina è stata una relazione molto seria, tanto è vero che lei aveva anche presentato il tennista al suo più grande amore: il figlio Maddox. Si sono incontrati nel momento sbagliato, però, quindi il loro amore è giunto al capolinea dopo un anno circa, anche per effetto delle numerose polemiche che questa love story innescò a suo tempo.

Che schianto Ajla Tomljanovic: ora è una femme fatale

La storia più seria della sua vita resta, in ogni caso, quella con la tennista croata naturalizzata australiana Ajla Tomljanovic. C’era lei al fianco di Berrettini nel suo periodo più bello, nel giorno in cui disputò quella finale di Wimbledon che lasciò poi un segno indelebile nella sua vita.

Non si è mai capito perché i due atleti abbiano poi rotto, ma una cosa è certa: il fatto che lei avesse cancellato ogni foto e traccia di lui dal suo profilo Instagram, suggerisce che Berrettini possa averla in qualche modo, volutamente o no non tocca a noi dirlo, ferita. Sta di fatto che, dopo questa storia d’amore, la bella tennista è andata incontro ad una svolta sexy sulla quale non possiamo fare a meno di soffermarci.

Da ragazza acqua e sapone, tutta tute e code alte, Ajla si è trasformata in una vera e propria femme fatale. Bella lo è sempre stata, ma oggi sfoggia abiti molto più sexy e capaci di rendere giustizia al suo fisico da urlo. E chissà a questo punto se qualcuno avrà già guarito le ferite lasciate dall’amore, finito male, con il bel Matteo…