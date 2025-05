Diletta Leotta, foto con vista: il vestito è a rischio, non ce la fa

Il panorama è doppio nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram da Diletta Leotta: in primo piano c’è “qualcosa” di molto sexy.

Non ci stupisce affatto che Diletta Leotta continui ad essere la conduttrice sportiva più amata d’Italia e che il numero dei suoi follower continui, imperterrito, ad aumentare in maniera esponenziale. Sia perché è veramente molto competente in materia di calcio e sia perché, si sa, anche l’occhio, in certe circostanze, come questa per l’appunto, vuole la sua parte.

E sarà anche vero che al suo fascino, alle sue curve e alla sua bellezza dovremmo oramai essere abbondantemente abituati, avendo lei esordito sul piccolo schermo parecchi anni fa, ma la realtà è che è difficile farci veramente il callo. La stella di Dazn è bravissima a sorprendere i suoi follower con colpi di scena sempre nuovi e inaspettati, poi, motivo per il quale riesce sempre a sorprenderli e a servire loro su un piatto d’argento una ragione per parlare di lei.

Non c’è giorno, dunque, in cui il suo nome non circoli nel mondo del gossip. Ora per un nuovo outfit super glamour, ora per un racconto inedito, di motivi per parlare della Leotta ce ne sono sempre, insomma, a bizzeffe. Perché mai, del resto, non dovremmo soffermarci sull’ultimo post che la regina della tv on demand e dei collegamenti da bordo campo ha pubblicato su Instagram?

Diletta Leotta, non potrai toglierle gli occhi di dosso

Questo post merita eccome, oltretutto, non fosse altro perché ci regala una “prospettiva” nuova in tutti i sensi.

La foto cui alludiamo è quella che ritrae la splendida Diletta, oggi sposata con il calciatore tedesco Loris Karius, in posa davanti ad uno dei paesaggi più belli di sempre. Alle sue spalle c’è la magica città di Roma, che però, in questo caso, tende un po’ a passare, per ovvie ragioni, in secondo piano. In primo, del resto, c’è lei, in tutto il suo splendore, mentre sfoggia con invidiabile disinvoltura un abito che sembra esserle stato cucito addosso.

Un abito, deliziosamente primaverile, caratterizzato da una scollatura che definirla vertiginosa sarebbe un eufemismo. Un vestito talmente stretto che sembra fare fatica a contenere il suo magnifico décolleté, che diventa così, in maniera inevitabile, il punto focale di questa incantevole fotografia. Che, manco a dirlo, è stata sommersa di commenti e di like in men che non si dica.