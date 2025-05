Un milione di like non basta: le sue curve ne meritano di più

Volley, c’è un’atleta che devi assolutamente conoscere: ha 1 milione di fan e i suoi contenuti sono tra i migliori che vedrai sui social.

Foto in costume, selfie in cui ammicca, qualche topless e tante, tantissime, pose da capogiro. Dire che i contenuti di Kayla Simmons siano banali e monotoni sarebbe una vera e propria bugia. Una menzogna per nulla rappresentativa della realtà. La verità, infatti, è che la nativa di Gainesville, in Florida, trova sempre un modo nuovo per sorprendere i suoi follower e che s’ingegna per deliziarli.

Ecco spiegato in poche parole, dunque, come mai sia diventata una figura di spicco nel panorama delle influencer che gravitano attorno al mondo dello sport. Lei, che lo sport lo ha sempre praticato, ne è la perfetta ambasciatrice. Tanto più che ogni suo singolo contenuto, sia esso una fotografia oppure un video, viene visto ogni volta da 1 milione di persone circa. Il che la dice lunga su quanto grandioso sia il successo che questa splendida diva di origini americane ha ottenuto.

La sua carriera è iniziata alla Marshall University. Lì ha iniziato a giocare a pallavolo la bella Kayla, nella NCCA Division I. Nel primo anno ha giocato 20 partite e collezionato una media di 12,8 punti per gara. In breve tempo, era già diventata una delle giocatrici di punta della squadra di cui era entrata a far parte.

Kayla Simmons, per una carriera mancata ce n’è una che decolla

Aveva tutte le carte in regola per sfondare e per fare ancora meglio, nonché per puntare a leghe di rango maggiore, ma, ad un certo punto, la Simmons ha deciso di mollare la carriera sportiva, seppur avesse davanti a sé delle prospettive più che rosee, e ha iniziato a concentrarsi su altro.

Ha ripiegato sui social media e sulla moda, ambiti in cui, ad onor del vero, se la cava bene tanto quanto nel volley. Oggi è attivissima su Instagram e su TikTok, dove condivide per lo più contenuti legati al fitness e al lifestyle. Un’ambasciatrice perfetta per lo stile di vita healthy, dato che è proprio il suo corpo a parlare per lei.

L’incantevole Kayla ha un fisico da urlo e delle curve che valgono, senza ombra di dubbio, le tempeste di like che ogni giorno si abbattono su di lei. E poco importa, allora, che alla fine abbia deciso di mettere da parte lo sport, perché se così non fosse oggi non avremmo la possibilità, probabilmente, di ammirare i suoi scatti da capogiro.