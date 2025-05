Tennis, il vento dispettoso fa felici i fan: si vede tutto

I fan hanno assistito ad uno spettacolo “sconvolgente”: così il vento, decisamente birichino, ha improvvisamente dispensato stupore e ammirazione.

Ha dovuto stravolgere i suoi piani in corso d’opera, ma questo non significa che non sia comunque estremamente soddisfatta delle scelte che ha fatto. Magari non è entrata in top ten, cosa che sicuramente sognava, eppure, un tassello dopo l’altro, si è ugualmente costruita una vita piena e ricca di soddisfazioni d’ogni genere.

Ashley Harkleroad sarebbe potuta essere una delle migliori tenniste su piazze. Del resto, nel giugno di 22 anni fa, era al 39esimo posto del ranking femminile, a tanto così dalle leonesse che, a quel tempo, popolavano l’Olimpo del tennis mondiale. Era nel fior fiore della sua carriera e aveva iniziato a battere anche le giocatrici più temibili quando, all’improvviso, ha deciso di ritirarsi. Lo ha fatto dopo aver vinto 13 titoli in tutto, tra tornei singolari e tornei di doppio, per motivi che in realtà non ha mai ben chiarito.

Non che un motivo debba esserci necessariamente, dietro una scelta del genere, intendiamoci. Anche la nostra Camila Giorgi, d’altra parte, ha appeso la racchetta al chiodo dall’oggi al domani, senza dare spiegazioni a nessuno. Semplicemente perché, un giorno, si è svegliata e ha capito che fosse giunto il momento di lasciarsi lo sport alle spalle e di iniziare una nuova vita senza tennis.

Quella posa non è casuale: che birichina Ashley Harkleroad

Ecco, queste due tenniste hanno avuto una carriera e un destino abbastanza simili, a dirla tutta. Anche Ashley, infatti, proprio come l’ex giocatrice di origini marchigiane, si è sempre divertita ad incantare i suoi follower.

Dopo aver ottenuto risultati strabilianti in campo, ha iniziato a collezionare successi anche sui social network. La Harkleroad non ha filtri e le piace posare in modi spesso provocanti, indossando abiti succinti, bikini microscopici e perfino completini intimi che vanno ben al di là di ogni immaginazione. Nelle scorse ore ha addirittura dichiarato “guerra” a Paige Spiranac, che sappiamo essere l’influencer numero 1 del golf.

Si è agghindata come lei, con gonnellina, top e visiera, per poi lasciare che il vento facesse il suo dovere. La gonna, estremamente corta, ha dunque iniziato a svolazzare, lasciando in bella mostra il notevolissimo lato B dell’ex tennista. Uno spettacolo senza precedenti che, manco a dirlo, ha fruttato alla splendida Ashley una marea di like e di commenti entusiasti.