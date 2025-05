Tennis, arrivederci Camila Giorgi: adesso la scena è tutta sua

Adesso che Camila Giorgi è uscita definitivamente di scena, i riflettori sono tutti per lei: chi è l’ “erede” della campionessa di Montreal 2021.

Ora che è approdata all’Isola dei famosi, possiamo dirlo una volta per tutte: con il tennis Camila Giorgi ha chiuso. Dopo una carriera che, seppur tra alti e bassi, è stata comunque straordinaria, la campionessa di Macerata ha in serbo per sé degli altri progetti. A partire proprio dalla televisione, che rientra probabilmente tra quelle “cose” che avrebbe sempre voluto fare ma alle quali, in mancanza di tempo, non si è mai potuta dedicare.

Il tennis azzurro è dunque rimasto orfano di una delle sue più prestigiose rappresentati, ma è doveroso sottolineare che la tennista marchigiana non era il solo orgoglio dei tifosi italiani. A trainare il movimento femminile c’è oggi la magnifica Jasmine Paolini, ma anche nelle retrovie c’è qualcuno che è pronto a sfondare e a scalare la classifica, nella speranza di poter ottenere risultati simili a quelli collezionati dalle campionesse che l’hanno preceduta.

Quel qualcuno potrebbe essere, per esempio, Anastasia Abbagnato, classe ’03, che ha già conquistato un titolo singolare e altri 8 in doppio nel circuito Itf. Non è ancora vicina alla top 100, per quanto riguarda il ranking delle singolariste, ma questo non significa che prima o poi non possa arrivarci. Anche perché in passato ha già dimostrato, la bella palermitana, di essere molto ostinata e di avere una grinta fuori dal comune. A 6 anni ha iniziato a lottare contro l’osteomielite e questa battaglia l’ha vinta lei, il che denota una grandissima determinazione.

Dal Foro Italico ad Instagram: bellissima Anastasia

C’era anche Anastasia agli Internazionali d’Italia, sebbene il suo cammino in quel di Roma non sia andato esattamente come sperava. Ha perso al primo turno delle qualificazioni, per cui non ha avuto modo di accedere al tabellone principale e di confrontarsi con avversarie più prestigiose, ma tant’è: potrà sempre riprovarci il prossimo anno.

In attesa che scocchi l’ora del prossimo torneo, l’ “erede” della Giorgi continua a fare un’altra cosa che adora: divertirsi sui social. Su Instagram è abbastanza attiva e pubblica foto e video – che ricordano proprio quelli di Camila, talvolta – anche piuttosto di frequente. Il che non può che fare piacere ai suoi follower, essendo lei una bellissima ragazza oltre che un’aspirante campionessa dall’innegabile talento.

Il suo fisico da urlo tradisce tutte le ore che trascorre in campo, per migliorarsi e per salire sempre più in alto nella classifica, ed è un vero piacere poterla ammirare, di tanto in tanto, anche in quest’altra, interessantissima, veste.