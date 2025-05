Paola Egonu fa festa in bikini: i tifosi gioiscono due volte

L’opposto di Cittadella ha sorpreso i tifosi per ben due volte nel giro di poche ore: dinanzi a una visione del genere, non si può fare altro che sognare.

Una storia su Instagram della durata di una manciata di secondi appena. Tanto è bastato perché i tifosi azzurri tirassero un sospiro di sollievo dopo le voci circolate nelle scorse settimane. Avere la certezza che Paola Egonu giocherà nel Bel Paese per un altro campionato ancora, del resto, era la notizia migliore che potessero aspettarsi.

L’opposto di Cittadella vestirà, per la terza volta consecutiva, la maglia del Vero Volley. La sua permanenza a Milano, per la verità, era prevista dal contratto che la giocatrice aveva sottoscritto con il club, ma non si potevano comunque escludere dei possibili colpi di mercato. Le indiscrezioni che avevano spaventato i tifosi, tuttavia, sono rimaste lettera morte. Per fortuna, aggiungeremmo, considerando che fa comodo, quello è poco ma sicuro, avere in squadra una campionessa del suo calibro.

Una delle ipotesi più accreditate era che potesse fare ritorno ad Istanbul, al VakifBank, dove aveva già disputato, in effetti, una stagione rosea in tutto e per tutto. L’amore per la sua patria e per i colori della maglia che ha già indossato per due stagioni devono aver prevalso, però, inducendola a rimanere per un altro anno ancora nel club meneghino.

La campionessa se la spassa in barca: quella foto da capogiro

Ora che le incertezze sul suo futuro si sono finalmente dissolte è dunque tempo, per lei, di fare festa. E per celebrare questa bella notizia, l’amatissima Egonu ha saggiamente deciso di concedersi qualche giorno di relax in riva al mare.

I tifosi non potevano certo immaginare che, dopo la splendida notizia relativa alla sua permanenza nel Vero Volley, potesse arrivare un’altra sorpresa del genere. Quando l’hanno vista in bikini su Instagram, su una barca in una posa supersexy, devono aver capito, però, che la bella Paola ha un arsenale pieno così di colpi di scena e di “magie” da tirar fuori all’occorrenza.

“Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione insieme alle mie compagne e alla società – ha detto, nel frattempo, la campionessa azzurra – Quest’anno è stato davvero intenso e ci ha insegnato tanto sotto tutti i punti di vista. Sono certa che con la giusta determinazione e costanza sia in allenamento che in partita potremo raggiungere grandi obiettivi insieme”.