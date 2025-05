Una tennista supersexy per il numero 1: corre il gossip

Non ci sorprende, bella com’è, che abbia fatto breccia nel cuore di un campione del suo calibro: è semplicemente stupenda, mozzafiato.

Il suo nome è più volte balzato, in passato, agli onori della cronaca. E non solo per le sue imprese sportive, che hanno purtroppo subito una brusca battuta d’arresto per via di un infortunio che l’ha costretta a fermarsi poco dopo il suo debutto nel circuito. Quanto, piuttosto, per i suoi post estremamente mondani e per le indiscrezioni spesso circolate a proposito della sua vita privata.

Tanti di voi avranno sicuramente sentito parlare, alla luce di ciò, di Lola Marandel, che è senza ombra di dubbio una delle tenniste più chiacchierate degli ultimi anni. Ha origini francesi e, come dicevamo pocanzi, non gode – non ancora, per lo meno – della stessa popolarità di altre colleghe, prime fra tutte le varie Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Anna Kalinskaya e via dicendo. Questo non vuol dire, però, che non si sia fatta comunque conoscere, anche in assenza di titoli e vittorie significative.

Della splendida Lola, che ha iniziato a giocare a tennis a livello competitivo nell’anno in cui è scoppiata la pandemia da Covid-19, si è parlato in diversi contesti. Ma se c’è una notizia che la riguarda in prima persona e che, più di altre, ha fatto baccano negli ultimi anni, è senza dubbio quella che ha coinvolto anche il numero 1 del tennis.

Bellissima e talentuosa: la tennista e it girl gli ha fatto perdere la testa

Non parliamo di Jannik Sinner ma di Carlos Alcaraz che, prima ancora che l’altoatesino “scoppiasse” una volta per tutte, era sul tetto del mondo.

Proprio lui, il fenomeno di Murcia, potrebbe avere avuto – il condizionale è d’obbligo, non essendoci mai stata alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati – un flirt con questa tennista superglamour e supersexy. Le speculazioni su questa presunta coppia avevano avuto origine dalle interazioni che i due giovani si erano scambiati, alla luce del sole, attraverso i social network. Like e commenti avevano lasciato presagire che ci fosse del tenero, o almeno un interesse, ma poi, come spesso accade, le rose non sono fiorite.

E poco importa che con Alcaraz non sia andata bene, perché siamo certi che alla porta della Marandel ci sia una fila chilometrica di corteggiatori pronti a fare carte false per lei. Il che, bella com’è, in tutta onestà non ci sorprende neanche un po’.