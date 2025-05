Parlano tutti di lei: Marianna Vertola fa tremare Diletta Leotta

Diletta Leotta e non solo. C’è un’altra conduttrice sportiva che ti farà perdere la testa e che ha già conquistato ben un milione di follower.

Tentatrice, corteggiatrice, modella, influencer e perfino conduttrice. Marianna Vertola ha talmente tanti di quegli assi nella manica da avere già una biografia niente male. La sua carriera è ancora all’inizio, ma tutto lascia presagire che tanto si parlerà, in futuro ma anche nel presente, di questa bellissima 28enne.

Marianna è nata a Napoli – è cresciuta, più precisamente, nel quartiere del Vomero – e ha sempre nutrito un grande interesse nei confronti dei mass media, tanto è vero che ha conseguito la laurea in scienze della comunicazione. Questa passione non le ha precluso la possibilità, tuttavia, di concedersi delle incursioni anche in altri mondi paralleli. Primo fra tutti quello della moda, un settore nel quale si è data molto da fare, arrivando a collezionare un successo dopo l’altro.

Ha sfilato per anni per molti brand di alta moda ed è stata, come se non bastasse, testimonial di un vero e proprio colosso, ossia la compagnia aerea Qatar Airways. Che tra tante sia stata scelta proprio lei è sicuramente indicativo del fatto che di bellezze così, oggigiorno, non ne esistono tante. La Vertola possiede delle qualità innegabili, in effetti, capace com’è di incarnare alla perfezione il prototipo della donna mediterranea. Con tanto di curve giunoniche a fare da contorno.

Da Temptation Island a Sportitalia: chi è la bellissima Marianna Vertola

Sta di fatto che, al di là delle imprese collezionate nel mondo della moda, la bella Marianna ha lavorato tantissimo anche in televisione. Galeotto fu lo show di canale 8 Si gonfia la rete, ma anche l’approdo a Sportitalia e, infine, a CalcioMercato.

Ha partecipato anche a Tiki Taka di Piero Chiambretti, a riprova del fatto che, oltre ad essere oggettivamente bellissima, questa aspirante giornalista è anche molto competente in fatto di calcio, come le sue colleghe Diletta Leotta, Monica Bertini e Giorgia Rossi. Di tanto in tanto, poi, giusto per non lasciare nulla di intentato, ha fatto anche altro, come partecipare a Veline, ma anche a Temptation Island e Uomini e donne.

Si è data un gran bel da fare, insomma, tra una cosa e l’altra, senza mai trascurare di curare il suo “orticello”. Quel profilo Instagram, vale a dire, che ad oggi conta 1 milione di follower ma che, ne siamo certi, le darà ancor più frutti di quanti non ne abbia già raccolti.