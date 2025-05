Diletta Leotta, un selfie da bollino rosso per dimenticare i guai

Incantevole Diletta Leotta: così, nelle scorse ore, la numero 1 della tv on demand ha fatto incetta di cuori e di commenti sui social network.

Di lei, in un modo o nell’altro, si parla sempre e comunque. Ora per gli affari di cuore, ora per un nuovo ed incredibile outfit da bollino rosso, è sempre al centro dell’attenzione. Non potrebbe essere d’altronde: lei è Diletta Leotta e un buon motivo per citarla, o per fare riferimento a lei nel bel mezzo di una conversazione, ci sarà sempre, in linea di massima.

Peccato solo che, negli ultimi giorni, il suo nome sia stato al centro del dibattito pubblico per un motivo non proprio lusinghiero. Come qualcuno saprà già, il giurì dell’istituto di autodisciplina pubblicitaria ha ordinato, nelle scorse ore, la cessazione di una pubblicità di cui la stella di Dazn era protagonista. Ci riferiamo a quella di U-Power, marchio di cui la conduttrice sportiva è testimonial. Lo spot in questione violerebbe, secondo la sentenza, l’articolo 11 del codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Quello, in particolar modo, che riguarda la tutela di bambini e ragazzi.

La prima a parlarne era stata, in tempi ancora non sospetti, Selvaggia Lucarelli, che aveva posto l’accento sul contenuto della pubblicità, che ruotava attorno ad un bambino che guardava Diletta, su un palcoscenico, in minigonna. “La prima volta che sei rimasto senza parole”, recitava la voce fuori campo, alludendo al fatto che il bambino stesse ammirando e apprezzando le innegabili doti fisiche della Leotta.

Diletta Leotta “distrae” il popolo dei social con una scollatura supersexy

Lo spot, insomma, è stato definitivamente cessato perché in contrasto con l’articolo 11 di cui sopra, che recita testualmente: “Sono vietate rappresentazioni di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini, o dei soggetti che appaiano tali”.

Una brutta botta per U-Power e anche per la bella Diletta, dunque, che non ha in alcun modo, però, commentato l’accaduto. La stella di Dazn ha preferito di gran lunga “distrarre” i suoi follower con un nuovo ed incredibile scatto: quello, frutto di un collage, che ha condiviso qualche ora fa nelle sue Instagram stories.

La Leotta, reduce da una vacanza in Sicilia, è affacciata e, baciata dal sole, esibisce la sua proverbiale scollatura, stavolta imprigionata in un minuscolo bikini che valorizza al massimo il suo prosperoso décolleté. Ma basterà questo selfie da bollino rosso a far dimenticare ai suoi sostenitori questo brutto guaio?