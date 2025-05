Sofia Goggia, via i vestiti: la regina delle nevi incanta il web

Pazzesca Sofia Goggia: la sciatrice alpina, almeno per una volta, ha deciso di accontentare i follower e di regalare loro uno scatto diverso e molto sexy.

Quando i tifosi hanno scoperto che si trattava solo ed esclusivamente di un piccolo pesce d’aprile, ci sono innegabilmente rimasti male. Avrebbe fatto piacere a molti di loro, in effetti, scoprire che la notizia che era stata messa in giro da Sportal fosse effettivamente vera e fondata. Invece no, non lo era, tanto è vero che Sofia Goggia non ha mai posato, al contrario di quanto era stato annunciato, per Playboy.

Una delusione che i suoi sostenitori, essendo trascorsi due anni da quello scherzo innocente ma virale, avranno ormai smaltito, sebbene forse, in cuor loro, continuino a sperare che la campionessa azzurra possa decidere, un giorno, di levarsi qualche strato di vestiti di troppo e di mostrarsi in tutto il suo splendore. Qualche volta lo fa già, per la verità, come nelle scorse ore, per esempio, quando ha ben pensato di deliziare la sua platea di follower con uno scatto inaspettato.

Non capita spesso di vederla tanto svestita. Essendo lei una sciatrice alpina la si vede sui social e sulle copertine con la sua “divisa” d’ordinanza, più che altro, rigorosamente composta da scarponi da neve, tute da sci, occhialoni e berretto. Quando, dunque, si palesa in altre vesti, allora beh, la festa è praticamente assicurata.

Incantevole Sofia Goggia: da regina delle nevi a sirenetta è un attimo

Chissà cosa avrà pensato, chi ha un debole per la bella Sofia, quando si sarà imbattuto nelle sue ultime Instagram Stories. La Goggia è in vacanza in qualche paradiso tropicale e non sta certo sfoggiando gli abiti consueti, anzi.

Nello scatto incriminato, al contrario, la talentuosissima sciatrice alpina, molto amata in tutta Italia ma non solo, indossa un bikini striminzitissimo. Un modello davvero molto minimal che, manco a dirlo, mette deliziosamente in mostra i suoi addominali d’acciaio e il suo fisico perfetto, costruito con pazienza e sacrificio in palestra e nella neve.

Trattandosi di una IG stories non ci sono commenti visibili, ma qualcosa ci dice che il dm della campionessa sia stato letteralmente intasato. In tanti si saranno spesi per congratularsi con lei per il suo fisico bestiale, per un corpo che pur tradendo le tante ore trascorse in pista e in palestra è incredibilmente femminile.