Roma invasa dal suo sex appeal: la tennista infiamma il Foro Italico

La tennista se n’è andata in giro per Roma ad infrangere cuori come se nulla fosse: una delle più belle, agli Internazionali d’Italia, è senz’altro lei.

Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Anna Kalinskaya e Donna Vekic saranno più famose di altre colleghe, magari, ma questo non significa che siano le sole tenniste capaci di infiammare il web e le tribune. Il circuito maggiore femminile è pieno zeppo, al contrario, di tenniste che, pur essendo meno popolari, sono sexy tanto quanto le campionesse di fama mondiale che abbiamo appena nominato.

È molto probabile, ad esempio, che tanti tifosi, sia autoctoni che non, si siano imbattuti, negli ultimi giorni, in una di queste, bellissime, giocatrici. Non è mai stata in top ten, ma meriterebbe un posto tra le prime 10 se dovessimo stilare, per un motivo o per un altro, la classifica delle tenniste più sexy del momento. Ad oggi è la 50esima doppista più forte al mondo, ma chissà che il suo destino non le riservi piani ancor più alti e vittorie più prestigiose di quelle che ha fin qui collezionato.

Certo è che, da quando si è affacciata sulla scena professionistica, ha infranto tantissimi cuori. Gioca bene, sì, ma non è solo con quest’arma che ha conquistato tutti i follower che oggi seguono le sue imprese. Fanny ha 26 anni, ha origini ungheresi ed è di una bellezza tale che fatichiamo a trovare le parole giuste per descriverla.

Strepitosa Fanny: bellezza eterna come la città degli Internazionali

In tanti potrebbero essersi imbattuti in lei, dicevamo, per le strade di Roma. Ha partecipato agli Internazionali d’Italia in coppia con Aleksandra Panova e, tra una sessione di allenamento e un match, si è goduta anche, giustamente, la città.

Dagli scatti che ha pubblicato su Instagram si evince chiaramente che se la sia spassata, e non potrebbe essere altrimenti, del resto, con tutto quello che la Capitale d’Italia ha da offrire a chiunque la visiti. Tra buon cibo e scorci storici, focus sull’architettura e pose davanti alle principali attrazioni di Roma, Fanny sembra essersi divertita un mondo anche a fare la turista.

E con lei chiunque l’abbia incrociata in via del Corso o nei pressi del Vaticano, essendo lei, per l’appunto, bellissima. Poco importa che non indossasse un bikini, il capo che più in assoluto le rende giustizia. Anche con il suo semplicissimo abitino nero da tennista/turista era di una bellezza mozzafiato.