Concorrenza sbaragliata: la scollatura finisce negli annali del tennis

Lo scatto malizioso e supersexy ha lasciato di stucco una marea di follower: la tennista ha fatto ace ancora una volta con uno scatto perfetto.

Bikini e abiti da sera, tute e completi da allenamento. Il guardaroba di Oceane Dodin è un mix perfetto di capi da sfoggiare nelle occasioni più svariate, e la cosa bella è che, qualunque cosa indossi, questa tennista professionista è sempre e comunque una bomba. Parere sul quale concorderanno, senza ombra di dubbio, i suoi quasi 50mila follower, quotidianamente abbagliati dal fascino irresistibile di questa campionessa di origini francesi.

Una delle più amate in assoluto, come se non bastasse, non solo per il suo rendimento in campo ma anche, per l’appunto, per gli scatti estremamente interessanti che ha avuto modo di pubblicare negli anni intercorsi da quando lo sport l’ha resa così incredibilmente popolare. La sua carriera è ufficialmente iniziata nel 2011, ma la piccola Oceane si dilettava in campo già da un bel po’ di tempo. Con il tennis ci è praticamente nata, del resto, essendo il suo papà un allenatore.

Il talento ce lo ha sempre avuto nelle vene, insomma, tanto è vero che, ad un certo punto, si parlava di lei come dell’astro nascente del tennis mondiale. Il piccolo lo ha raggiunto 6 anni dopo il debutto, cioè nel mese di giugno del 2017, quando ha scalato la classifica spingendosi fino al 46esimo gradino del ranking mondiale. Non è riuscita a spingersi oltre, ma ha comunque collezionato diversi titoli: nel 2016 ha vinto il suo primo titolo Wta, tuttavia nel suo palmares ce ne sono altri 17 arrivati dalle sue partecipazioni ai tornei Itf.

Il bikini malizioso ci regala una prospettiva da sogno

Oceane Dodin, insomma, non è di certo l’ultima arrivata, anzi. Nel circuito è nota per i suoi colpi precisi e potenti e per la predilezione, mai negata, per gli scambi brevi e “violenti”.

Il suo rovescio funziona molto bene, mentre su servizio e dritto continua a lavorare. Non ama la terra battuta, gioca meglio sulle superfici dure, per cui quella in corso non è la parentesi che preferisce. Il suo obiettivo, indipendentemente da questo, resta comunque quello di tornare nella top 50. E nulla, alla luce del suo talento, le vieta di riuscirci.

Dalla sua ha un gruppo di sostenitori niente male, che la incita quotidianamente, o quasi, servendosi dei social network. Gli scatti che la bella Oceane ha pubblicato e pubblica ancora oggi, di tanto in tanto, hanno dato una spinta notevole alla sua fama, per cui sono in tanti a seguirla su Instagram. E chissà quanti di loro saranno capitolati al cospetto dell’ultima foto, quella in cui sfoggia un bikini che enfatizza un lato A da manuale, destinato a finire negli annali del tennis.