La più sexy d’Europa è lei: rivale spietata per Diletta Leotta

Fani Stipković come Diletta Leotta: chi è la bellissima e avvenente giornalista che ogni giorno fa sognare i suoi follower con contenuti supersexy.

La Diletta Leotta beniamina del popolo del calcio doveva ancora “nascere” – come personaggio, s’intende, ovviamente – quando lei si assicurava un titolo tanto prestigioso quanto importante. Era il 2014 quando se lo assicurò per la prima volta, ma 12 mesi dopo la situazione era rimasta pressoché immutata e, di conseguenza, lo ha fatto suo per la seconda volta consecutiva.

Oggi è un po’ meno presente, televisivamente parlando, di quanto non fosse 10 anni fa, ma questo non ha minimamente scalfito la sua popolarità e l’affetto che il suo pubblico le ha riservato sin dal suo esordio sul piccolo schermo. Fani Stipković, è di lei che stiamo parlando, è ancora, del resto, la giornalista, conduttrice televisiva e imprenditrice d’assalto che è sempre stata. Sebbene oggi abbia magari altre priorità, com’è giusto che sia, è ancora una delle giornaliste più sexy d’Europa.

Lei è, più precisamente, di origini croate. Nata a Korčula, sulla costa adriatica del Paese, si è laureata all’Università di Zagabria e ha conseguito un master presso l’Università Europea di Madrid, specializzandosi nel settore della creazione di contenuti e gestione televisiva. Il suo lavoro sa farlo molto bene, dunque, e tutto si può dire meno che sia approdata sul piccolo schermo solo ed esclusivamente per meriti estetici. Questo no, non sarebbe giusto, e non renderebbe neanche giustizia ai tanti sacrifici che ha fatto per arrivare fino a qui.

Un titolo è per sempre: Fani continua a farci sognare

Che poi sia bellissima e abbia un corpo da urlo, beh, quello è senza ombra di dubbio un valore aggiunto, ma non la sua dote principale. Quella è il talento, che ha affinato piano piano negli anni lavorando per emittenti molto prestigiose.

Ha anche condotto, tempo fa, la trasmissione Red Carpet, nell’ambito della quale ha avuto modo di intervistare celebrity di fama mondiale come, ad esempio, Rafael Nadal, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton e così via. Ha lavorato tra la Croazia e la Spagna, ragion per cui è riuscita a farsi un nome un po’ in tutta Europea. Oggi è membro del comitato esecutivo della Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio, quindi è ancora abbastanza attiva nel mondo del pallone.

Al suo fianco c’è Fernando Hierro, ex calciatore spagnolo, oggi direttore sportivo del Chivas. Che sarà stato indubbiamente felice di sposare la donna che, nel 2014 e nel 2015, si assicurò il titolo di giornalista più sexy del Vecchio Continente.