Diletta Leotta scherza col fuoco: quel bikini è pericoloso

Il bikini striminzito fa fatica a contenere le curve spaziali della giornalista sportiva più amata del Bel Paese: Diletta Leotta, allarme coronarie.

Basta che il pubblico non lo veda per un paio di volte di fila nelle sue fotografie che subito, immancabilmente, scatta l’allarme. E anche stavolta, i sostenitori di Diletta Leotta non hanno potuto fare a meno di notare che il marito, il calciatore Loris Karius, non era con lei in trasferta in Sicilia, la sua terra natia, dove si è recata per qualche giorno per rifiatare un po’ prima del gran finale di stagione.

L’equazione, tuttavia, non è così scontata. Il fatto che lui non compaia negli scatti che la stella di Dazn ha postato sui social nelle scorse ore non significa, necessariamente, che i due amanti siano in crisi. Sebbene siano in tanti, evidentemente, a sperare che sia così, perché questo significherebbe che la loro beniamina è tornata single e che, eventualmente, potrebbe essere presto “su piazza”.

Non ci sono indiscrezioni, ad ogni modo, a supporto di questa teoria. Tutto dovrebbe andare a gonfie vele, a dispetto delle apparenze, tra la giornalista della tv on demand e l’affascinante calciatore di origini tedesche, che sta facendo i conti con un infortunio che ha pregiudicato, in definitiva, l’intera stagione.

Diletta Leotta in Sicilia senza Lorius Karius: cosa succede alla coppia?

In compagnia della splendida Diletta c’era però Aria, la piccola nata dall’amore tra il portiere dello Schalke 04 e la giornalista più amata del Bel Paese. Insieme si sono godute il sole prematuro della Sicilia e, a giudicare dagli scatti, anche un bel po’ di sano – e meritato – relax dal sapore pre-estivo.

C’è un altro dettaglio ancora, comunque, sul quale i follower non hanno potuto fare a meno di soffermarsi. La Leotta è straordinariamente in forma e lo si evince dal modo in cui le stava il bikini rosa che sfoggia in questi ultimi, deliziosissimi, scatti. Un modello minimal, che fa quasi fatica a contenere le sue curve stratosferiche ma che, si provi a dire il contrario, le sta divinamente bene.

E non ci sorprende, alla luce di ciò, che l’ultimo carosello da lei pubblicato su Instagram abbia seminato il “panico” tra i suoi numerosissimi sostenitori. Diletta in bikini è sempre una visione incantevole e il minimo che potesse accadere era proprio che il popolo dei social la tempestasse, letteralmente, di like e di commenti.