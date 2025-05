Con loro lo sport ha un altro sapore: chi sono le 5 giornaliste più amate d’Italia

Sono preparatissime sul fronte sportivo ed anche amatissime dal grande pubblico: ecco chi sono le 5 giornaliste più seguite del Bel Paese.

Sono competenti, per prima cosa. Ne sanno talmente tanto di calcio, tennis, pallacanestro, pallavolo e chi più ne ha più ne metta, che le emittenti fanno a gara per assicurarsele all’interno dei loro team. E poi, il che non guasta, sono anche bellissime. Madre Natura con loro ha fatto un lavoro certosino ed è innegabile, stando così le cose, che quando passano i loro visi sul piccolo schermo lo sport abbia un sapore ancor più intenso. Più coinvolgente, se vogliamo.

Di belle donne nel Bel Paese sicuramente ce ne sono a bizzeffe, ma oggi vogliamo occuparci in maniera più approfondita di una “categoria” molto speciale. Vorremmo passare in rassegna insieme a voi, cioè, la top 5 delle giornaliste sportive più sexy d’Italia. Non è stato semplice sceglierne solamente 5, perché tra vecchie e giovani leve ce ne sono veramente a bizzeffe. Abbiamo dunque usato come criterio quello della popolarità, per arrivare ad una cinquina che, meglio avvertirvi con un certo preavviso, vi lascerà a bocca aperta.

Onore al merito: Diletta Leotta nell’Olimpo delle più amate in assoluto

Magari è scontato, di sicuro ve l’aspettavate, ma uno dei posti dell’Olimpo delle giornaliste più affascinanti dello Stivale non può che spettare a Diletta Leotta. La regina di Dazn è non solo una grande conoscitrice del calcio internazionale, ma è oramai una vera e propria icona del giornalismo sportivo italiano. Ha milioni di follower, è competente ed è anche divertente, il che la rende, senza ombra di dubbio, una delle personalità in assoluto più interessanti di questa categoria. Vanta una presenza scenica senza precedenti e non ci sorprende affatto, dunque, che sia una delle più amate di tutti i tempi. E poi, diciamocelo, è bella da morire.

Le sue curve tolgono il fiato: spaziale Meri Arreghini

C’è qualcuno che le ha affibbiato, in passato, un’etichetta per certi versi “scomoda”, per quanto lusinghiera. Di lei si è detto che fosse la nuova Diletta Leotta, ma la verità è che Meri Arreghini, all’anagrafe Maria, ha una personalità esplosiva e che metterla a paragone con la stella della tv on demand non le rende giustizia. La prorompente giornalista di Sportitalia è in forte ascesa: anche lei ha un grandissimo seguito sui social network e viaggia a vele spiegate, oramai, verso il milione di follower. In comune con Diletta, oltre a delle curve da paura, ha il talento: anche lei, in effetti, è bravissima a commentare il calcio e ad appassionare gli spettatori con le sue dirette sempre puntuali e ricche di aneddoti.

Ha esportato il fascino italiano negli Usa: che bella Eleonora Boi

Dopo due bionde tocca a una mora. Quella mora risponde al nome di Eleonora Boi, che con il suo portamento elegantissimo e la bellezza mediterranea è, si provi a dire il contrario, una delle giornaliste sportive più belle che siano mai passate sui nostri schermi. Non lavora più in Italia, purtroppo: si è trasferita negli Stati Uniti con il marito, Danilo Gallinari, e adesso è uno dei volti di NBA TV. A conti fatti, dunque, è una delle pochissime giornaliste nostrane che siano riuscite a far carriera, grazie soprattutto al suo talento, al di là dell’Oceano.

Eleganza e bellezza: Giorgia Rossi tra le più apprezzate del Bel Paese

Quando Dazn ha annunciato di averla assoldata, si è pensato, almeno in principio, che non potesse mai e poi mai competere con Diletta Leotta. E invece, senza mai togliere nulla alla sua collega, Giorgia Rossi è riuscita a conquistare i telespettatori della tv on demand esattamente come, qualche anno prima, aveva fatto la bella siciliana. Come ci sia riuscita è presto detto: la Rossi, ex Mediaset, è raffinata e preparatissima, nonché bella da togliere il fiato. Era destino, dunque, che anche lei entrasse a far parte della lista delle 5 giornaliste più sexy del Bel Paese.

Raffinata ed in formissima: tutti pazzi per Monica Bertini

Meritava indiscutibilmente un posto in questa caldissima top 5 anche la regina indiscussa di Mediaset, ossia l’incantevole Monica Bertini. Al timone di Pressing si è distinta sin da subito per la sua eleganza, per la sua ironia e anche, cosa di non poco conto, per la sua conoscenza del mondo sportivo, in particolar modo di quello calcistico. La sua bellezza mediterranea ha poi fatto il resto, contribuendo a conferirle una popolarità che va ben oltre i confini dello Stivale.