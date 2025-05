Camila Giorgi, chi è e perché la sua partecipazione all’Isola ha creato polemiche

Non accennano a placarsi le polemiche attorno al personaggio di Camila Giorgi: ecco perché il suo arrivo sull’Isola è stato così chiacchierato.

Un bel giorno si è svegliata e ha deciso di farla finita con il tennis. Ha messo da parte la sua racchetta, ha fatto le valigie ed è volata dall’altra parte del mondo. Per il secondo tempo della sua vita ha scelto l’Argentina, terra natale di mamma e papà, alla quale si è sempre detta particolarmente e intensamente legata.

E un po’ ce l’aspettavamo che, una volta terminata la sua carriera sportiva, si sarebbe dedicata a passioni di tutt’altra natura. Infatti, già all’indomani del suo ritiro dal circuito maggiore, era in Texas a posare per degli shooting. Camila Giorgi era impaziente, probabilmente, di cimentarsi con altre avventure, ragion per cui non ha rimpianto per un solo istante la decisione di mollare il tennis e di dare libero sfogo a tutti quei desideri che, per forza di cose, ha dovuto reprimere per tanti anni.

I ritmi forsennati del Tour non le hanno mai permesso – a lei come a tanti altri – di godersi a pieno i suoi anni, la spensieratezza della sua gioventù. Adesso, però, sta recuperando il tempo perso, parte del quale lo trascorrerà nientepopodimeno che all’Isola dei famosi. Già, ci sarà anche lei, come noto da diverse settimane, in Honduras, nel gruppo dei naufraghi che parteciperà a questa edizione dell’amatissimo reality show in stile survivor.

Camila Giorgi in Honduras: i dubbi del grande pubblico

La sua partecipazione alla trasmissione di casa Mediaset, però, ha suscitato non poche polemiche. Tutte rintracciabili, sostanzialmente, nelle voci che si sono susseguite da quando la Giorgi ha lasciato il tennis.

Si è a lungo discusso del fatto che l’ex tennista marchigiana debba al Fisco, presumibilmente, qualcosa come poco meno di mezzo milione di euro, per tasse non pagate. Sono in tanti, dunque, a chiedersi, in maniera più o meno ironica, se intenda usare il cachet che l’Isola le ha destinato – pare che i concorrenti percepiscano tra 5 e 10mila euro per ogni settimana di permanenza in Honduras – per colmare questo debito.

I suoi tifosi, invece, nutrono un’altra speranza. Che la bella Camila riesca finalmente, cioè, a raccontarsi a esprimere se stessa come non è riuscita a fare nel circuito. La Giorgi è stata, in effetti, una tennista parecchio chiacchierata e controversa, spesso criticata per aver sprecato il suo talento. Sarebbe potuta arrivare molto più in alto, hanno più volte detto gli addetti ai lavori, ma la continuità e l’abnegazione non sono state, forse, il suo forte.