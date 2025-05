Tennis, il bikini è microscopico: infortunio dimenticato

L’ultima fotografia postata sui social è a prova di coronarie: è già tempo di deliziosi e succinti bikini per la bellissima fidanzata di Berrettini.

Gliel’abbiamo letta negli occhi, la paura che – legittimamente – ha provato quando, nei giorni scorsi, ha dovuto chiedere un medical timeout. Gli addominali sono da sempre il suo tallone d’Achille e possiamo solo immaginare quanto possa averlo spaventato e intimorito il dolore che lo ha costretto, poi, a rinunciare al Mutua Madrid Open.

Rabbia, delusione. Sarà in preda ad una moltitudine di emozioni, in queste ore, il nostro Matteo Berrettini, tanto più alla luce del fatto che dovrebbe partecipare, a breve, agli Internazionali d’Italia. Il tennista romano non gioca a Roma dal 2021 ed è alquanto bizzarro – per non dire inquietante – che ogni anno subisca un infortunio proprio alle porte di uno degli appuntamenti a cui tiene di più in assoluto. Il Foro Italico è per lui casa, essendo nato e cresciuto a quelle latitudini, per cui non è mai stato facile cancellarsi dal suo torneo del cuore.

Sono ore concitate proprio per questo motivo. Tutti aspettano di capire se riuscirà a giocare o se, al contrario, il fatto che abbia rinunciato a giocare il doppio col fratello Jacopo sia indicativo del suo imminente ritiro. Ne sapremo di più a breve, presumibilmente, mentre non ci sono speranze che esca allo scoperto relativamente ad un altro tema ampiamente dibattuto.

Sorriso d’oro e curve spaziali: Federica gioca il jolly

Lo scorso anno, più o meno di questi tempi, circolavano le prime fotografie che ritraevano il campione romano in compagnia di una nuova e bellissima ragazza.

Si trattava di Federica Lelli, modella, influencer ed ex del cantante Ultimo, arrivata nella sua vita all’indomani della rottura con Melissa Satta. Sembrava che i due facessero abbastanza sul serio, tanto è vero che, ad un certo punto, è girata voce che stessero addirittura convivendo a casa di lui, a Montecarlo. Poi, dato che la coppia ha sempre tenuto un profilo molto basso, senza mai esporsi, si è semplicemente smesso di parlare di loro. Non è dato dunque sapere, ad oggi, se stiano ancora insieme o meno.

Lei non lo segue mai nelle sue trasferte, impegnata com’è con il suo lavoro, ma la speranza è che possa consolarlo nel momento difficile che si prospetterebbe nel caso in cui, come si teme, Berrettini dovesse rinunciare agli Internazionali. E con il suo sorriso dolcissimo e le sue curve spaziali, che qualche ora fa teneva imprigionate in un bikini microscopico, ne siamo sicuri, dovrebbe riuscirci abbastanza bene.